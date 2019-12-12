Юлия Санина и Тина Кароль представили дуэтную песню "Віддана" (Фото, Видео)

Новости культуры:Популярные артистки презентовали саундтрек к украинскому фильму "Віддана".

Украинские певицы Тина Кароль и Юлия Санина порадовали своих поклонников совместной работой над чувственной песней, которая стала саундтреком к предстоящему фильму "Віддана".

Новое видео было представлено на официальных YouTube-аккаунтах исполнительниц.

Коллаборация двух украинских певиц - поп-дивы Тины Кароль и рок-дивы Юлии Саниной стала настоящим украшением фильма. Необычный дуэт певиц стал аллегорией на главных героинь кинокартины "Віддана".

"Эта песня – своеобразный женский манифест, женская мантра о силе нашего сестричества. И было важно выполнить ее именно дуэтом с другой исполнительницей – сильной, талантливой, равной", - отмечает Тина Кароль.

""Вільна" не похожа на творчество THE HARDKISS, не похожа на песни Тины Кароль. Это что-то совсем другое, в чем мы соединились. И мне импонирует, что это не просто сингл, это – часть масштабного проекта...", - говорит Юлия Санина.

Стоит отметить, что автором слов песни стала популярная украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница Alyona Alyona.