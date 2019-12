Евровидение 2020: еще три страны определились с конкурсантами

Новости культуры:Хотя до популярного вокального конкурса Евровидение-2020 остается более 5 месяцев, некоторые страны уже огласили имена своих участников.

Согласно официальным данным, организаторы песенного конкурса четырех стран решили не проводить национальный отбор. Поэтому в Бельгии и Испании сразу же объявили имена артистов, которые присоединятся к Евровидению-2020, а затем с конкурсантами определились Кипр, Болгария и Австрия.

Болгария

Болгарию будет представлять певица VICTORIA. Артистка только начинает свою карьеру и в 2019 году победила на шоу "Х-фактор". Ее чувственный трек I want to know покорил всю страну, поэтому именно VICTORIA выступит в мае на Евровидении-2020.

"В начале 2019 года я просто не могла представить, сколько возможностей откроется для меня. Я горжусь тем, что представлю Болгарию в Роттердаме. Быть представительницей страны на такой огромной сцене – это большая ответственность и честь", – отметила девушка.

Кипр

С именем участника Евровидения-2020 определился и Кипр. Государство будет представлять талантливый вокалист Sandro. Сейчас о 23-летнем артисте ничего неизвестно, однако на официальном сайте конкурса появилось первое фото конкурсанта.

Австрия

12 декабря стало известно, что Австрию будет представлять 34-летний певец Винсент Буэно. Организаторы впервые рассекретили название песни, которая прозвучит на международном конкурсе. Винсент выполнит новый трек Alive, презентация которого запланирована на март 2020 года.

"Ничего себе, даже мысль о том, что я буду участвовать в песенном конкурсе, дает мне вдохновение. Евровидение – это как Еврокубок для музыкантов и певцов. Огромная сцена, все те артисты, которые демонстрируют лучшие шоу, все композиторы и продюсеры Европы собираются в одном месте, чтобы представить свое творение, вступление в борьбу за победу – это очень увлекательно. Поэтому я буду представлять Австрию", – рассказал Винсент Буэно.

Известно, что Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме. Наиболее вероятными датами для проведения конкурса в Нидерландах до сих пор остаются 12 мая (первый полуфинал), 14 мая (второй полуфинал) и 16 мая (финал). Страна уже готовится к приему делегаций из 40 стран мира, а организаторы приступили к созданию макета главной сцены. Украина, вероятно, присоединится к вокальному конкурсу. По традиции, в феврале состоится национальный отбор, в результате которого государство представит своего конкурсанта Евровидения-2020.