Евровидение 2020: еще три страны определились с конкурсантами

Согласно официальным данным, организаторы песенного конкурса четырех стран решили не проводить национальный отбор. Поэтому в Бельгии и Испании сразу же объявили имена артистов, которые присоединятся к Евровидению-2020, а затем с конкурсантами определились Кипр, Болгария и Австрия.
Болгария
Болгарию будет представлять певица VICTORIA. Артистка только начинает свою карьеру и в 2019 году победила на шоу "Х-фактор". Ее чувственный трек I want to know покорил всю страну, поэтому именно VICTORIA выступит в мае на Евровидении-2020.
"В начале 2019 года я просто не могла представить, сколько возможностей откроется для меня. Я горжусь тем, что представлю Болгарию в Роттердаме. Быть представительницей страны на такой огромной сцене – это большая ответственность и честь", – отметила девушка.
Кипр
С именем участника Евровидения-2020 определился и Кипр. Государство будет представлять талантливый вокалист Sandro. Сейчас о 23-летнем артисте ничего неизвестно, однако на официальном сайте конкурса появилось первое фото конкурсанта.
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Sandro will sing for Cyprus! . @cybc_eurovision’s choice for Rotterdam is 23-year-old @sandromusic_official . . #OpenUp | #ESC2020 | #Cyprus
Австрия
12 декабря стало известно, что Австрию будет представлять 34-летний певец Винсент Буэно. Организаторы впервые рассекретили название песни, которая прозвучит на международном конкурсе. Винсент выполнит новый трек Alive, презентация которого запланирована на март 2020 года.
"Ничего себе, даже мысль о том, что я буду участвовать в песенном конкурсе, дает мне вдохновение. Евровидение – это как Еврокубок для музыкантов и певцов. Огромная сцена, все те артисты, которые демонстрируют лучшие шоу, все композиторы и продюсеры Европы собираются в одном месте, чтобы представить свое творение, вступление в борьбу за победу – это очень увлекательно. Поэтому я буду представлять Австрию", – рассказал Винсент Буэно.
Известно, что Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме. Наиболее вероятными датами для проведения конкурса в Нидерландах до сих пор остаются 12 мая (первый полуфинал), 14 мая (второй полуфинал) и 16 мая (финал). Страна уже готовится к приему делегаций из 40 стран мира, а организаторы приступили к созданию макета главной сцены. Украина, вероятно, присоединится к вокальному конкурсу. По традиции, в феврале состоится национальный отбор, в результате которого государство представит своего конкурсанта Евровидения-2020.