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Нацотбор на Евровидение 2020: определен первый судья

Нацотбор на Евровидение 2020: определен первый судья
17:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:В Сети обнародовали информацию о первом судье вокального проекта.

Первым судьей нацотбора стал певец и композитор Андрей Данилко, выступавший на вокальном конкурсе в образе Верки Сердючки.

Как сообщает СТБ, артист уже принял предложение и станет одним из судей нацотбора Евровидения-2020. Это уже пятый раз Андрей Данилко займет кресло эксперта и примет участие в оценивании знаменитых конкурсантов. Во время общения с журналистами певец признался, на что обращать внимание во время голосования за победителей нацотбора.

"Вот уже пятый год в кресле жюри, но мои критерии отбора не меняются: главное, чтобы страна была ярко и конкурентно представлена на Евровидении. Я надеюсь, в этом году и зрители, и жюри выберут достойного представителя от Украины. Иначе – зачем это все?"– заявил он.

Пока неизвестно, кто займет остальные два судейских кресла в национальном отборе. В 2019 году коллегами Андрея Данилко были певица Джамала и Евгений Филатов – основатель украинской группы The Maneken и успешный саундмейкер.

Нацотбор на Евровидение 2020: дата и правила

А вот неизменным ведущим шоу будет Сергей Притула. Несмотря на громкие скандалы, которые разгорелись на предыдущем нацотборе, он охотно выйдет в прямые эфиры шоу и будет представлять претендентов на Евровидение-2020. Уже известно, что полуфиналы нацотбора пройдут 8 и 15 февраля, а вот имя победителя в Украине унают 22 февраля. Подбором артистов на шоу займется знаменитый композитор и музыкальный продюсер Руслан Квинта.

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Андрей Данилко, Нацотбор, Евровидение 2020, Нацотбор 2020.
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