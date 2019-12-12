Мечты сбываются: Билли Айлиш спела дуэтом со своим кумиром детства

Новости культуры:Очередное доказательство того, что в мире нет ничего невозможного, представила 17-летняя американская певица Билли Айлиш.

В прошедший понедельник Билли Айлиш пришла на шоу The Late Late Show With James Corden, которое в преддверии 62-й ежегодной музыкальной премии "Грэмми" временно ведет 38-летняя певица Алиша Кис.

Будучи номинанткой на премию (полный список претендентов на статуэтку смотрите здесь), Айлиш призналась, что уже много лет является поклонницей Кис.

Поэтому она долго не могла поверить, что 15-кратная обладательница "Грэмми" записала в августе этого года кавер на одну из ее самых популярных песен - Ocean Eyes.

Это было так странно. Я видела много каверов на эту песню, но ты… Я обожаю тебя всю свою жизнь. Для меня это было так: есть одна нормальная вещь и есть другая. Их объединили, и получилось нечто суперненормальное, - попыталась описать свои эмоции Билли.

В качестве доказательства Билли Айлиш показала архивное видео. На нем она, будучи 12-летней, поет хит своего кумира Fallin, одновременно аккомпанируя самой себе. Реакция Алиши Кис в этот момент была бесценна.

Я просто люблю все, что ты делаешь. Я была рада, что ты приняла этот подарок взамен на свой подарок - песню, которую ты дала всем нам. Эта песня дает время и возможность побыть просто собой, сказала Алиша юной певице.

Взаимная любовь артисток из разных поколений к творчеству друг друга не могла закончиться ничем иным, как совместным исполнением той самой Ocean Eyes.