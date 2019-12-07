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Суббота, 07.12.2019
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Билли Айлиш выпустила очередной экстраординарный клип на песню "xanny" (Видео)

Билли Айлиш выпустила очередной экстраординарный клип на песню "xanny" (Видео)
16:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Американская певица Билли Айлиш представила новый видеоклип на песню "xanny".

17-летняя певица Билли Айлиш, которая возглавила рейтинг итогов 2019 года музыкального сервиса Shazam и стала "Певицей года" по версии Apple Music Awards, представила новый видеоклип на песню "xanny".

На своей странице в инстаграме Билли Айлиш сообщила, что она стала режиссером видеоклипа. В ролике, который был опубликован на официальном ютуб-канале 17-летней певицы, девушка появилась в неожиданном образе.

Билли известна своими эпатажными и смелыми "аутфитами" и разноцветным волосами. Однако для нового видео артистка перекрасилась в естественный оттенок и надела однотонный молочный костюм.

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В песне "xanny" Айлиш спела о действии транквилизатора ксанакс, который применяют для лечения панических атак. Композиция вошла в дебютный студийный альбом певицы When We All Fall Asleep, Where Do We Go. В видеоклипе знаменитость поет в белой комнате, где об ее лицо тушат сигареты, но она не реагирует на эти действия и остается безэмоциональной.

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Музыка, Клип, Новая песня, Песня, Певица, Трек, Билли Айлиш, xanny.
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