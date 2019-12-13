Группа KAZKA выпустила новую песню "Колишні" (Видео)

Новости культуры:Новая песня, как и предыдущая "Твоєї крові", посвящена теме бывшей любви.

Популярная украинская группа KAZKA презентовала песню "Колишні" - четвертый сингл из нового альбома NIRVANA, релиз которого запланирован на 27 декабря.

Премьера трека состоялась в пятницу, 13 декабря, на YouTube-канале коллектива.

"Люди из прошлого не оставляют нас, сколько ни стирай в телефоне их номера. Стоят за окном, заглядывают в спальню, хотят что-то сказать и не могут. Не открывайте им окон, потому что начнется тот же сюжет об оскорблении и предательстве. Ищи человека, рядом с которым снова будет биться сердце", - прокомментировали музыканты свою новую работу.

NIRVANA - второй студийный альбом коллектива, который уже успел полюбиться поклонникам треками "Пісня сміливих дівчат", "Палала" и "Твоєї крові".