"Время и Стекло" сняли новогодний клип для рекламы Coca-Cola (Видео)

Новости культуры:Надя Дорофеева в своем посте в Инстаграм рассказала о рекламном клипе для бренда Coca-Cola.

Знаменитая украинская группа «Время и Стекло» решила разбавить серые будни, сняв невероятную рекламу для бренда Coca-Cola. Об этом на своей личной странице в «Инстаграм» рассказала солистка коллектива Надя Дорофеева. Отметим, артисты спели на свой лад легендарную песню, чем сделали рекламу еще ярче. «Happy New Year уже близко! Как вам наша версия легендарного новогоднего джингла @cocacola_ua?», - поинтересовалась у своих поклонников Дорофеева.

В то же время поклонники группы написали, что в восторге от данной рекламы. Более того, некоторые указали, что им так понравился ролик, что они готовы смотреть его снова и снова. «Самая лучшая реклама», «А особенно мне понравилось то, что Надя в роли подарочка», «Ваааа! Только ради этого стоит ждать новый год», «Теперь я люблю рекламу», «Единственная достойная реклама», «Класс, очень классно. Продолжайте в том же духе», «Круто, но та версия всё детство, от которой мурашки из-за ностальгии», - написали в комментариях подписчики Нади.

Напомним, ранее Дорофеева публиковала пост, в котором она позирует со своим коллегой по сцене Позитивом. В описании солистка группы «Время и Стекло сообщает», что сегодня, 11 декабря, закончился их тур «Вислово» по Украине, и впереди ждет много работы в Киеве. «Тут #VISLOVO закончился! Спасибо всем, кто был с нами! Мы вернулись в Киев и впереди много работы», - написала Дорофеева.