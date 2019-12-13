Скачать
Пятница, 13.12.2019
Субсидии и льготы на коммуналку: что выгоднее оформить
Субсидии и льготы на коммуналку: что выгоднее оформить
Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2020 год
Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2020 год
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обогнал Кипр
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обогнал Кипр
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 14 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 14 декабря

"Время и Стекло" сняли новогодний клип для рекламы Coca-Cola (Видео)

"Время и Стекло" сняли новогодний клип для рекламы Coca-Cola (Видео)
12:05 Сегодня Телеграф replyua.net Фото: Инстаграм

Новости культуры:Надя Дорофеева в своем посте в Инстаграм рассказала о рекламном клипе для бренда Coca-Cola.

Знаменитая украинская группа «Время и Стекло» решила разбавить серые будни, сняв невероятную рекламу для бренда Coca-Cola. Об этом на своей личной странице в «Инстаграм» рассказала солистка коллектива Надя Дорофеева. Отметим, артисты спели на свой лад легендарную песню, чем сделали рекламу еще ярче. «Happy New Year уже близко! Как вам наша версия легендарного новогоднего джингла @cocacola_ua?», - поинтересовалась у своих поклонников Дорофеева.

В то же время поклонники группы написали, что в восторге от данной рекламы. Более того, некоторые указали, что им так понравился ролик, что они готовы смотреть его снова и снова. «Самая лучшая реклама», «А особенно мне понравилось то, что Надя в роли подарочка», «Ваааа! Только ради этого стоит ждать новый год», «Теперь я люблю рекламу», «Единственная достойная реклама», «Класс, очень классно. Продолжайте в том же духе», «Круто, но та версия всё детство, от которой мурашки из-за ностальгии», - написали в комментариях подписчики Нади.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Happy New Year уже близко Как вам наша версия легендарного новогоднего джингла @cocacola_ua ? #будьсантою

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Группа KAZKA выпустила новую песню "Колишні" (Видео)

Напомним, ранее Дорофеева публиковала пост, в котором она позирует со своим коллегой по сцене Позитивом. В описании солистка группы «Время и Стекло сообщает», что сегодня, 11 декабря, закончился их тур «Вислово» по Украине, и впереди ждет много работы в Киеве. «Тут #VISLOVO закончился! Спасибо всем, кто был с нами! Мы вернулись в Киев и впереди много работы», - написала Дорофеева.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Реклама, Новый год, Дорофеева, Время и Стекло, Сoca-cola.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день
02 Какие продукты категорически нельзя совмещать с чаем
03 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
04 День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
05 День Андрея Первозванного: что категорически нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый год 2020: во сколько обойдется праздничный стол
Новый год 2020: во сколько обойдется праздничный стол
Зеленский предлагает Раде упростить получение гражданства
Зеленский предлагает Раде упростить получение гражданства
Трамп поздравил Джонсона и анонсировал большое торговое соглашение с Британией
Трамп анонсировал большое торговое соглашение с Британией
Украинскую косовскую керамику внесли в список ЮНЕСКО
Украинскую косовскую керамику внесли в список ЮНЕСКО
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь