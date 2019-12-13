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Пятница, 13.12.2019
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Jerry Heil выпустила яркий ироничный клип на песню "Рецепт салата невеста" (Видео)

Jerry Heil выпустила яркий ироничный клип на песню "Рецепт салата невеста" (Видео)
14:03 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Поклонники Jerry Heil с восторгом приняли новый ироничный клип певицы.

Украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева), автор нашумевшего хита "Охрана Отмена", презентовала новую песню "Рецепт салата невеста" и яркий клип.

Премьера видео состоялась 13 декабря на YouTube-канале исполнительницы. "Рецепт салата невеста – это типичная семейная картинка, которая уже воспетая в куплете песни "Вільна каса", где бабушку бесит, что девушка сидит без дела, не имеет мужа, в 23 не родила. В "Рецепт салата невеста", кажется, вся семья, сидя за праздничным столом, насмехается над главной героиней и скандирует: "Салат Невеста, а ты - нет", - прокомментировала свою новую работу певица.

Видеоряд певица решила снять у себя дома. "Все, как на празднование НГ: мама традиционно шинковали салаты, я традиционно пыталась помочь так, что работы становилось только больше, а потом мы традиционно ели: все салат невеста, а я - помидоры и траву", - рассказала Яна в своем Instagram. 

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Всего за пару часов видео собрало более 10 тысяч лайков и массу положительных откликов.

"Вау, драйвово и креативно", "По-моему, это гениально и оригинально! Песня офигенная, а идея простая и необычная", "Это так по-домашнему, молодец", "Будет под что резать салат на Новый год", - пишут комментаторы.

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Все по теме:

Музыка, Песни, Певица, Клипы, Артистка, Jerry Heil, Рецепт салата невеста.
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