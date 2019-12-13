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Пятница, 13.12.2019
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Alina Pash презентовала новый клип "Pintea" в этно стиле (Видео)

Alina Pash презентовала новый клип "Pintea" в этно стиле (Видео)
15:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Украинская певица представила новую работу и традиционно в своем творчестве использовала этно-мотивы.

Реперша Alina Pash, несомненно, создает собственный стиль в украинской музыке. В своем творчестве она отдает дань традициям и использует народные мотивы. Сегодня, 13 декабря, она обнародовала новый неординарный клип на песню "Pintea". Она спела о полумифическом герое легенд Пинтю. Черно-белые цвета добавили видеоработе мистики.

Певица объяснила, что образ карпатского разбойника с благородными намерениями Пинты появился в ее песни не случайно. Легендарный персонаж оставался неуязвимым к оружию и выступал против гнета на родине звезды. Прототип главаря в ее творчестве именует бесстрашную борьбу на грани добра и зла. Возможно, именно поэтому исполнительница выбрала для презентации клипа такой символический день – пятницу 13.

"Пинтя не боится пятницы, 13. Он и есть пятница, 13", – отметила Alina Pash.

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Чтобы воплотить мифичность образа главного героя своей песни, реперша использовала черно-белые краски с вкраплением кроваво-красного цвета. Внимание к образу певицы привлекает настоящий артефакт на шее. Alina Pash утверждает, что это древнее афганское украшение.

Режиссером клипа стал австралиец Джеймс Фишер.

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Клип, Певица, Украинская певица, Alina Pash, Pintea.
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