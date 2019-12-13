Павел Зибров выпустил клип на свою новую песню "Вуса - бренд" (Видео)

Новости культуры:Не так давно народный артист Украины, певец и композитор Павел Зибров презентовал аудио своей новой песни "Вуса - бренд", а сейчас выпустил клип.

Клип "Вуса - бренд" был опубликован на официальном YouTube канале известного украинского певца.

Ни для кого уже не секрет, что Павел Зибров не перестает гордиться своими шикарными усами. Именно их он и воспевает в своем новом хите "Вуса-бренд". Режиссером клипа стала Елена Винярская. В ролике она попыталась совместить несовместимое, но сам клип получился ярким и эпатажным.

Стоит упомянуть, что в подтанцовке эстрадного певца выступают женщины появляются женщины с ненастоящими усами.

"Хайпую на максималках! Уже представляю, как вы куражитесь под эту песню на праздниках, поэтому включайте клип и начинайте двигаться прямо сейчас!"- подписал свой пост Павел Зибров в Instagram.