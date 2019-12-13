Скачать
Пятница, 13.12.2019
Какая сфера "провисает"? В Еврокомиссии дали совет Украине
Какая сфера "провисает"? В Еврокомиссии дали совет Украине
"Нафтогаз" и "Газпром" начали второй раунд переговоров
"Нафтогаз" и "Газпром" начали второй раунд переговоров
Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
"Хотим быть оригинальными": почему Райан Рейнольдс еще не дал имя для дочери (Фото)
"Хотим быть оригинальными": почему Райан Рейнольдс еще не дал имя для дочери (Фото)

Павел Зибров выпустил клип на свою новую песню "Вуса - бренд" (Видео)

Павел Зибров выпустил клип на свою новую песню "Вуса - бренд" (Видео)
19:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости культуры:Не так давно народный артист Украины, певец и композитор Павел Зибров презентовал аудио своей новой песни "Вуса - бренд", а сейчас выпустил клип.

Клип "Вуса - бренд" был опубликован на официальном YouTube канале известного украинского певца.

Ни для кого уже не секрет, что Павел Зибров не перестает гордиться своими шикарными усами. Именно их он и воспевает в своем новом хите "Вуса-бренд". Режиссером клипа стала Елена Винярская. В ролике она попыталась совместить несовместимое, но сам клип получился ярким и эпатажным.

Стоит упомянуть, что в подтанцовке эстрадного певца выступают женщины появляются женщины с ненастоящими усами.

Jerry Heil выпустила яркий ироничный клип на песню "Рецепт салата невеста" (Видео)

"Хайпую на максималках! Уже представляю, как вы куражитесь под эту песню на праздниках, поэтому включайте клип и начинайте двигаться прямо сейчас!"- подписал свой пост Павел Зибров в Instagram.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Свадьба, Клип, Певец, Знаменитость, Усы, Павел Зибров, Народный артист Украины, Вуса - бренд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты категорически нельзя совмещать с чаем
02 Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день
03 День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
04 В Кабмине дали прогноз по курсу доллара и росту цен
05 День Андрея Первозванного: что категорически нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Шебелинском месторождении начали бурение новой скважины
На Шебелинском месторождении начали бурение новой скважины
Меркель объяснила продление санкций против РФ
Меркель объяснила продление санкций против РФ
Где дешевле? Госстат провел аудит украинских АЗС
Где дешевле? Госстат провел аудит украинских АЗС
Жена Владимира Остапчука намекнула о возможной причине развода (Фото)
Жена Владимира Остапчука намекнула о возможной причине развода (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь