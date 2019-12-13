На YouTube опубликован рейтинг самых просматриваемых видео (Видео)

Новости культуры:Первое место в списке занял клип Луиса Фонса и Дэдди Янки Despacito.

Видеохостинг YouTube составил перечень самых популярных музыкальных видео за последние 10 лет.

Рейтинг был составлен на основе количества просмотров под каждым видео, пишет billboard.

Так, первое место в списке занял клип Луиса Фонса и Дэдди Янки Despacito, композиция получила семь титулов в Книге рекордов Гиннеса. Он был опубликован в январе 2017 года и с тех пор его посмотрели 6,5 миллиардов раз.

На втором месте - клип британского певца Эда Ширана Shape of You (с января 2017 года – 4,5 миллиарда просмотров).

Третье место принадлежит американскому рэперу Виз Халифу с его саундтреком к фильму "Форсаж 7" See You Again (с апреля 2015 года – 4,3 миллиарда просмотров).

Топ-10 самых популярных клипов в период с 2010 по 2019 годы выглядит следующим образом:

Луис Фонса и Дэдди Янки – Despacito – 6,558,078,465 Эд Ширан – Shape of You – 4,517,718,066 Виз Халифа и Чарли Пут – See You Again – 4,320,523,808 Марк Ронсон и Бруно Марс – Uptown Funk – 3,732,564,526 Psy – Gangnam Style – 3,471,161,219 Джастин Бибер – Sorry – 3,225,301,301 Maroon 5 – Sugar – 3,086,744,534 Кэти Перри – Roar – 2,968,228,909 OneRepublic – Counting Stars – 2,883,120,697 Эд Ширан – Thinking Out Loud – 2,864,887,373

Отметим, что YouTube также опубликовал самые популярные клипы по десятилетиям, начиная с 1980 года. Наибольшее количество просмотров с 1980 по 1990 годы у видео на песню Sweet Child O' Mine группы Guns N' Roses. С 1990 по 2000 - лидером также стал клип группы Guns N' Roses на сингл November Rain. С 2000 по 2010 самым популярным клипом стал Axel F от Crazy Frog.