Х-фактор 10 сезон 14 выпуск: как прошел третий прямой эфир (Видео)

Новости культуры:В субботу, 14 декабря, прошел третий прямой эфир певческого шоу "Х-фактор".

В 10 сезоне "Х-фактора" звездными тренерами стали: известная певица Настя Каменских (категория "Парни"), продюсер Игорь Кондратюк (категория "Девушки"), эпатажная артистка Оля Полякова (Категория "Старше 30") и популярный в образе Верки Сердючки – Андрей Данилко (категория "Коллективы").

За зрительские симпатии продолжают бороться Элина Иващенко, Георгий Колдун, Антон Вельбой, Маша Стопник, Анна Иваница и группа ROMAX. Шестеро участников "Х-фактора" в третьем прямом эфире споют по две песни: одна из них – знаменитый кинохит, а вторая – та, с которой конкурсант, по его мнению, будет выглядеть наиболее выигрышно, чтобы попасть в финал.

Сначала участники вместе с ведущей шоу Дарьей Трегубовой красиво начали этот выпуск проекта – они спели песню "Million dreams" из фильма "The Greatest Showman", которая вызвала безумное восхищение у зрителей.

После этого на сцену вышел Антон Вельбой, представляющий категорию "Парни" Насти Каменских. Участник устроил интересное постановление, во время которого незабываемо выполнил всем известную песню "Уно моменто" из фильма "Формула любви".

Судьи сказали, что Антон очень "вжился в роль" и был крутым на сцене, он удивил даже Олю Полякову, которая в прошлом эфире его раскритиковала.

Следующей выступила красивая Мария Стопник из категории "Девушки" Игоря Кондратюка. Девушка поразила очень волшебным выступлением, ведь она сыграла "звездную гостью" на сцене "Х-фактора".

Участница исполнила песню ABBA – "Mamma mia", которой заполонила сердца зрителей. Члены жюри отметили, что выступление было хорошим и интересным, но им не хватило жару.

Далее на сцену вышла харизматичная группа ROMAX. Ребята невероятно исполнили песню Скрябина "Мовчати", которой добавили очарования в шоу "Х-фактор".

Зрители аплодировали стоя и кричали им "молодцы", а судьи сказали, что группа выступила атмосферно и в них пробежали мурашки по коже.

Четвертой спела милая девушка Анна Иваница из категории "Старше 30" Оли Поляковой, которая в этом выпуске бла феерической. Она исполнила песню "Помоги мне" из фильма "Бриллиантовая рука", которую все зрители смотрели с восхищением.

Члены жюри отметили, что она выступила очень круто, а Анна зажгла весь зал на шоу "Х-фактор".

После этого выступила элегантная Элина Иващенко из категории "Девушки". Участница шоу трогательно спела песню "I Will Always Love You", которая стала саундтреком к фильму "Лучший бордель в Техасе".

Ее выступление очень поразило зрителей и судей. Поэтому члены жюри отметили, что девушка выступила профессионально и невероятно.

Шестым на сцену "Х-фактора" вышел мужественный Георгий Колдун из категории "Старше 30". Мужчина очень искренне и драйвово исполнил песню группы Queen – "Do not Stop Me Now", которой очаровал зрителей.

Члены жюри ответили, что выступление у него вышло невероятным, а Георгий имеет прекрасный тембр и ему удалось поразить всех.

После этого участники спели песни, которые, по мнению их наставников, помогут талантливым певцам пройти в финал.

Так, на сцену вышла красивая Мария Стопник из категории "Девушки". Участница просто невероятно спела песню группы The Hardkiss – "Коханці", которой "дала драйва".

Судьи рассказали, что девушка очень талантливая и имеет крутой голос, однако она закрыта. Каменских добавила, что Мария еще не раскрыла свой "Х-фактор", но это уже пора сделать.

Следующей спела интересная группа ROMAX, которая решила удивить всех присутствующих своим выступлением. Ребята оригинально исполнили песню "Буду-вуду" группы "Антитела", которая зажгла зал.

Членам жюри понравилось такое исполнение группы и они заверили, что ребята умеют "кайфануть" и поразить всех.

После этого на сцену вышла участница из категории Оли Поляковой Анна Иваница. Девушка искренне и весело исполнила песню певицы Софии Ротару – "Одна калина".

Судьи отметили, что ее выступление "попало в сердца" всех украинцев, а Анна показала себя с другой стороны, не такой, как была в предыдущих выступлениях.

Далее выступила очаровательная девушка Элина Иващенко из категории "Девушки". Девушка искренне и эмоционально исполнила песню "Выше облаков" певицы Тины Кароль.

Члены жюри отметили, что участница действительно выступила невероятно и ей стоит дойти до финала шоу "Х-фактор".

После этого поражать и восхищать зрителей вышел зажигательный парень Антон Вельбой с категории Насти Каменских. Заметим, что участника в течение этой недели готовил судья-конкурент Андрей Данилко.

На сцене "Х-фактора" парень очень эффектно спел песню Ивана Дорна – "Ненавижу", которой заполонил всех в зале. Судьи сказали, что парень развился в вокале и теперь поет лучше.

Последним выступил участник Оли Поляковой Георгий Колдун. Мужчина удивил весь зал лирической песней "All of me" Джона Ледженда. Интересно, что он пел в аккомпанемент пианино, на котором сыграла его наставница Полякова.

Члены жюри заверили, что эта песня ему прекрасно подошла, а сам Георгий был непревзойденным на сцене.

В этом выпуске в 10 сезоне по результатам зрительского голосования, которое открылось после выступления всех участников, в следующий прямой эфир попали Георгий Колдун, Антон Вельбой, Элина Иващенко.

По правилам, тот, кто получил наименьшее количество голосов, навсегда покидает 10 сезон шоу "Х-фактора" без права спеть песню за жизнь. К сожалению, этим участником стала девушка из категории "Старше 30" Оли Поляковой – Анна Иваница.

За право остаться в проекте соревновались: группа "Romax" и Мария Стопник.

Первой бороться за свое место в следующем прямом эфире вышла подопечная Игоря Кондратюка Мария Стопник. Девушка искренне спела "песню за жизнь", которой пыталась показать свой внутренний мир.

Следующими выступили участники категории Андрея Данилко – группа "Romax" с песней "Ти признайся мені", которой заставили танцевать весь зал.

Судьи начали голосовать за участника, который должен остаться в шоу "Х-фактор". Так, Настя Каменских отдала свой голос за участницу Марию Стопник. Андрей Данилко проголосовал за свою группу ROMAX. Оля Полякова отдала свой голос за Марию Стопник. Игорь Кондратюк решил проголосовать за свою участницу Марию Стопник.

Так, шоу в шаге от финала покинули ребята из группы ROMAX (категория Андрея Данилко).