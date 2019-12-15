Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
"Адские санкции": в США обсудят "Закон о защите безопасности от агрессии Кремля"
"Адские санкции": в США обсудят "Закон о защите безопасности от агрессии Кремля"
Прикрывал побратима: в нацгвардии назвали имя погибшего на Донбассе бойца
В нацгвардии назвали имя погибшего на Донбассе бойца
Динамо победило Десну и вернулось на второе место
Динамо победило Десну и вернулось на второе место
Семейная идиллия: королевская семья Испании представила свою рождественскую открытку
Королевская семья Испании представила свою рождественскую открытку

"Перший снiг": Ирина Федишин презентовала новое рождественское видео

"Перший снiг": Ирина Федишин презентовала новое рождественское видео
16:02 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Украинская певица представила новый трек и видео на слова Сосюры.

Певица Ирина Федишин презентовали новый трек и видео под названием "Первый снег".

В песне использованы слова Сосюры, правда припев и музыку Ирина сделала сама.

"Как-то, случайно, я наткнулась в интернете на стихотворение "Первый снег" украинского писателя Владимира Сосюры.

Оно очень мне понравился. Перед глазами сразу развернулась картина. Я подошла к фортепиано, и с первого прикосновения к клавишам, начала распевать это стихотворение. Когда закончился куплет, мне захотелось дописать припев. То, что я чувствовала от прочитанного, от этих эмоций, появились фразы: "Белый снег падает, сказку напоминает. Первый снег, первая любовь!" Эта песня написана на одном дыхании! С любовью для вас. Я благодарна семье Владимира Сосюры, что они не возражали, а наоборот поддержали меня в этом замысле", - сказала Ирина Федишин.

Напомним, что певицы отправляется в большое рождественское турне по Украине, в которыми посетит 38 городов страны.

Совместный клип Тины Кароль и Юлии Саниной набирает популярность на YouTube (Видео)

Начнется тур масштабным рождественским шоу во дворце Украина 25 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Первый снег, Ирина Федишин, Владимир Сосюра, Перший снiг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)
02 Витренко назвал причину подорожания газа
03 Луценко признался, что был политически назначенным прокурором
04 Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
05 Почему болит спина? Что стоит изменить, чтобы навсегда забыть о проблеме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вселенский патриарх посетит Украину
Вселенский патриарх посетит Украину
Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
Прогнозы синоптиков на следующую неделю
Главный элемент праздника: как выбрать новогоднюю елку
Как выбрать новогоднюю елку
Создатели &quot;Игры престолов&quot; взялись за новую экранизацию
Создатели "Игры престолов" взялись за новую экранизацию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь