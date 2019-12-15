"Перший снiг": Ирина Федишин презентовала новое рождественское видео

Новости культуры:Украинская певица представила новый трек и видео на слова Сосюры.

Певица Ирина Федишин презентовали новый трек и видео под названием "Первый снег".

В песне использованы слова Сосюры, правда припев и музыку Ирина сделала сама.

"Как-то, случайно, я наткнулась в интернете на стихотворение "Первый снег" украинского писателя Владимира Сосюры.

Оно очень мне понравился. Перед глазами сразу развернулась картина. Я подошла к фортепиано, и с первого прикосновения к клавишам, начала распевать это стихотворение. Когда закончился куплет, мне захотелось дописать припев. То, что я чувствовала от прочитанного, от этих эмоций, появились фразы: "Белый снег падает, сказку напоминает. Первый снег, первая любовь!" Эта песня написана на одном дыхании! С любовью для вас. Я благодарна семье Владимира Сосюры, что они не возражали, а наоборот поддержали меня в этом замысле", - сказала Ирина Федишин.

Напомним, что певицы отправляется в большое рождественское турне по Украине, в которыми посетит 38 городов страны.

Начнется тур масштабным рождественским шоу во дворце Украина 25 декабря.