Гарри Стайлс выпустил новую песню "Cherry" с голосовым сообщением своей бывшей девушки (Видео)

Новости культуры:Гарри Стайлс представил новый трек, который отличился от других песен неким индивидуальным и даже деликатным характером. Послушайте его!

Второй сольный альбом Гарри Стайлс "Fine Line" вышел 13 декабря. В него вошли незабываемые треки, о которых фанаты не могут перестать болтать в социальных сетях. Среди них "Cherry" - песня, в которой есть романтическое голосовое сообщение на французском языке. Как стало известно голос его бывшей девушки Камиллы Роу.

Песня начинается с приветствия Роу по-французски. "Куку", - говорит она дружелюбно и тепло. Но вскоре становится ясно, что это не песня о двух влюбленных. В песне поднимается тема расставания с близким человеком. Речь идет о том, что произошло после того, как он и Роу расстались, и вскоре обрела счастье с другим человеком.

В самом голосовом сообщении девушка в неком роде насмехается над чувствами парня. И, хотя ее тихий французский звучит красиво и сладко, своими словами она делает больно своему бывшему возлюбленному.

"Здравствуйте! Ты спишь? Ой, простите… Ну, нет… Нет, это не важно. Ну… мы пошли на пляж и мы… Отлично, Гарри."

Необычный отрывок в конце клипа не только придает треку индивидуальный характер, но и является напоминанием о том, как много значили для него их отношения. Напомним, что пара начала встречаться в 2017 году и рассталась в 2018.