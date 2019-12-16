Вокалист группы My Chemical Romance поделился своим рейтингом лучших хитов 2019 года (Фото)

Новости культуры:Американский музыкант и фронтмен Джерард Уэй поделился собственным плейлистом своих любимых треков 2019 года.

В коллекцию хитов, по мнению Джерарда Уэйя, вошли множество новых артистов в 2019 года, в том числе Эмма Рут Рандл, Power Trip и Алекс Лаи, которые стали популярными в начале этого года.

Он также включает несколько старых треков, таких как трек Metallica "Orion" из альбома 1986 года "Master Of Puppets".

Опубликовав фото Instagram, он написал: "Я слушал столько классной музыки в этом году, что решил создать плейлист, чтобы поделиться со всеми. Вы можете прослушать все это по ссылке в моем описании профиля. Наслаждайтесь!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gerard Way (@gerardway) 13 Дек 2019 в 2:00 PST

Напомним, что фронтмен Джерард Уэй подтвердил свое возвращение в группу в конце октября 2019 года. Джерард Уэй прокомментировал это как "подходящее время" для возвращения после восьмилетнего перерыва.

"Недавно я немного поговорил с Джерардом о воссоединении группы, и он сказал, что сейчас самое время", - сказал фронтмен Джефф Рикли.