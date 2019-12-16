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Понедельник, 16.12.2019
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Вокалист группы My Chemical Romance поделился своим рейтингом лучших хитов 2019 года (Фото)

Вокалист группы My Chemical Romance поделился своим рейтингом лучших хитов 2019 года (Фото)
17:24 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Американский музыкант и фронтмен Джерард Уэй поделился собственным плейлистом своих любимых треков 2019 года.

В коллекцию хитов, по мнению Джерарда Уэйя, вошли множество новых артистов в 2019 года, в том числе Эмма Рут Рандл, Power Trip и Алекс Лаи, которые стали популярными в начале этого года.

Он также включает несколько старых треков, таких как трек Metallica "Orion" из альбома 1986 года "Master Of Puppets".

Опубликовав фото Instagram, он написал: "Я слушал столько классной музыки в этом году, что решил создать плейлист, чтобы поделиться со всеми. Вы можете прослушать все это по ссылке в моем описании профиля. Наслаждайтесь!"

 
 
 
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Публикация от Gerard Way (@gerardway)

Группа Red Hot Chili Peppers объявила о возвращении гитариста Джона Фрушанте

Напомним, что фронтмен Джерард Уэй подтвердил свое возвращение в группу в конце октября 2019 года. Джерард Уэй прокомментировал это как "подходящее время" для возвращения после восьмилетнего перерыва.

"Недавно я немного поговорил с Джерардом о воссоединении группы, и он сказал, что сейчас самое время", - сказал фронтмен Джефф Рикли.

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Музыка, Рейтинг, Хиты, Музыкант, Песни, My Chemical Romance, Джерард Уэй, Вокалист группы.
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