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Группа Red Hot Chili Peppers объявила о возвращении гитариста Джона Фрушанте

Группа Red Hot Chili Peppers объявила о возвращении гитариста Джона Фрушанте
10:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Это не первое возвращение Фрушанте в состав "Red Hot Chili Peppers".

Суперпопулярная американская рок-группа анонсировала о возвращении гитариста и вокалиста Джона Фрушанте. Он заменит мультиинструменталиста Джоша Клингхоффера, который работал с группой 10 лет. 

Джон Фрушанте вошел в рейтинг лучших гитаристов мира по версии ВВС 2010 года. Он оставлял группу несколько раз. Впервые он ушел из "Red Hot Chili Peppers" в 1992 году и вернулся через шесть лет, во второй раз дороги музыкантов разошлись в 2009 году. Тогда Джон Фрушанте обосновал свое решение разногласиями в музыкальных интересах.

Новостью об изменениях в своем составе коллектив поделился на официальной странице в инстаграме. 

 
 
 
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Публикация от Red Hot Chili Peppers (@chilipeppers)

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Джош прекрасный музыкант, которого мы уважаем и любим. Мы глубоко благодарны ему за время, проведенное с нами, и многочисленные дары, которые разделили вместе, – высказались представители "Red Hot Chili Peppers".

Джон Фрушанте пришел в "Red Hot Chili Peppers" в 1988 году. Вместе с ним группа записала свои самые известные и успешные альбомы – "Blood Sugar Sex Magik", "Californication", "By the Way" и "Stadium Arcadium", получив за последний четыре премии Грэмми.

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Все по теме:

Музыка, Red Hot Chili Peppers, Музыкант, Песни, Рок-группа, Группа Red Hot Chili Peppers, Джон Фрушанте.
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