Группа Red Hot Chili Peppers объявила о возвращении гитариста Джона Фрушанте

Новости культуры:Это не первое возвращение Фрушанте в состав "Red Hot Chili Peppers".

Суперпопулярная американская рок-группа анонсировала о возвращении гитариста и вокалиста Джона Фрушанте. Он заменит мультиинструменталиста Джоша Клингхоффера, который работал с группой 10 лет.

Джон Фрушанте вошел в рейтинг лучших гитаристов мира по версии ВВС 2010 года. Он оставлял группу несколько раз. Впервые он ушел из "Red Hot Chili Peppers" в 1992 году и вернулся через шесть лет, во второй раз дороги музыкантов разошлись в 2009 году. Тогда Джон Фрушанте обосновал свое решение разногласиями в музыкальных интересах.

Новостью об изменениях в своем составе коллектив поделился на официальной странице в инстаграме.

Джош прекрасный музыкант, которого мы уважаем и любим. Мы глубоко благодарны ему за время, проведенное с нами, и многочисленные дары, которые разделили вместе, – высказались представители "Red Hot Chili Peppers".

Джон Фрушанте пришел в "Red Hot Chili Peppers" в 1988 году. Вместе с ним группа записала свои самые известные и успешные альбомы – "Blood Sugar Sex Magik", "Californication", "By the Way" и "Stadium Arcadium", получив за последний четыре премии Грэмми.