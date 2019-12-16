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Евровидение-2020: Руслана выступила на гала-шоу звезд в Амстердаме (Фото, Видео)
Евровидение-2020: Руслана выступила на гала-шоу звезд в Амстердаме (Фото, Видео)

Евровидение-2020: Руслана выступила на гала-шоу звезд в Амстердаме (Фото, Видео)

Евровидение-2020: Руслана выступила на гала-шоу звезд в Амстердаме (Фото, Видео)
20:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:В Нидерландах готовятся к грандиозному песенному конкурсу Евровидение-2020.

Но пока к шоу остается более 5 месяцев, к вокальному событию привлекают все больше внимания. Так, 15 декабря в Амстердаме выступили звезды предыдущих Евровидений, среди которых – Руслана.

Соответствующей информацией артистка поделилась на официальной инстаграм-странице. По словам Русланы, на престижном концерте она исполнила свою зажигательную конкурсную песню Wild Dances, которая в 2004 году помогла ей завоевать главный кубок проекта. Менять слова артистка не стала, поэтому вторую часть трека исполнила на украинском, чем вызвала овации у сотен зрителей.

"Я на сцене и я пою. Только что в Амстердаме мы с балетом "Жизнь" открыли гала-шоу всех звезд Евровидение, трансляция которого состоится в новогоднюю ночь! Нас буквально снесло волной аплодисментов из зала! Публика пела каждое слово Wild Dances, с которыми мы победили в 2004 году в Стамбуле! Второй куплет я традиционно спела на украинском!" – поделилась Руслана.

 
 
 
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Перед концертом украинка приняла участие в традиционной репетиции, фрагмент которой показала в сети.

А уже на самом шоу Руслана зажгла под ритмичные звуки совместно со своим шоу-балетом. Артистка воссоздала знаменитую постановку, которую можно было увидеть на Евровидении-2004. Выступление она начала с презентации, отметив, что она – Руслана из Украины.

Кроме Русланы, в гала-шоу приняла участие и Верка Сердючка. Поклонники Евровидения с восторгом встречали украинскую делегацию и подтанцовывали под известные хиты.

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Руслана, Музыка, Руслана Лыжичко, Евровидение 2020, Руслана из Украины.
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