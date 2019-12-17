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YUNA 2020: номинанты престижной музыкальной премии

YUNA 2020: номинанты престижной музыкальной премии
10:38 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: yuna.ua

Новости культуры:В 2020 году победителей назовут в 16 категориях.

16 декабря в Киеве состоялось торжественное объявление номинантов девятой национальной музыкальной премии YUNA-2020. Ее целью является поддержка развития украинской музыки, популяризация ее создателей и исполнителей, а также открытие новых имен в музыкальной индустрии.

Список претендентов на награду опубликован на сайте премии. 

Лучшая песня:

  • Время и Стекло - Дим

  • The HARDKISS - Жива

  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - Зорі запалали

  • Настя Каменских (NK) - Обіцяю

  • Jerry Heil - Охрана, отмєна 

Лучшая исполнительница:

  • Alina Pash

  • alyona alyona

  • Jerry Heil

  • MARUV

  • Настя Каменских (NK) 

Лучший электронный хит:

  • MOZGI - Digitalization

  • MARUV - Siren Song

  • ONUKA - ZENIT

  • ONUKA - Хащі

  • DILEMMA - Шаленій 

Лучшая поп-группа:

  • DILEMMA

  • KADNAY

  • KAZKA

  • MOZGI

  • YUKO

  • Время и Стекло 

Лучший эстрадный хит:

  • Павло Зібров - Вуса-бренд

  • ДОРОШ - Де ти є

  • Оля Полякова - Любовница

  • Олег Винник - Роксолана

  • Олег Винник - Наталя-Наталі

  • Ірина Федишин - Хочу на Мальдіви 

Лучший видеоклип:

  • NK - Elefante

  • Антитела - HELLO

  • MONATIK - LOVE IT Ритм

  • Бумбокс - ДШ

  • The HARDKISS - Жива

  • The HARDKISS - Коханці 

Лучший дуэт:

  • TAYANNA & LAUD - Без тебе

  • Бумбокс & Тіна Кароль - Безодня

  • Голос води - The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly

  • Jamala & Jah Khalib - Кохаю

  • alyona alyona & Alina Pash - Падло 

Лучшая песня для фильма:

  • Антитела - Lego ("Я, ти, він, вона")

  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - Колискова ("Заборонений")

  • Океан Эльзы - Перевал ("Захар Беркут")

  • DakhaBrakha - Пливе човен ("Вулкан")

  • Христина Соловий - Холодно ("Крути 1918") 

Открытие года:

  • alyona alyona

  • Jerry Heil

  • KHAYAT

  • YOURA

  • КОРРУПЦИЯ 

Лучший исполнитель:

  • ALEKSEEV

  • Макс Барских

  • MELOVIN

  • MONATIK

  • Артем Пивоваров

  • Сергей Бабкин 

Лучшая песня на другом языке:

  • NK - Elefante

  • MONATIK - LOVE IT Ритм

  • MARUV - Siren Song

  • Бумбокс - ДШ

  • Макс Барских - Неземная 

Лучший хип-хоп хит:

  • MOZGI - 999

  • YOURA - Praktika

  • alyona alyona & Alina Pash - Падло

  • MamaRika - Проліски

  • alyona alyona - Пушка 

Другой формат:

  • Dakh Daughters

  • MOTANKA

  • SINOPTIK

  • Вагоновожатые

  • ЛУНА 

Лучшее концертное шоу:

  • Макс Барских - 7

  • MONATIK - LOVE IT Ритм

  • Антитела - HELLO

  • Время и Стекло - VISLOVO

  • Оля Полякова - Королева ночи. На бис

Лучший альбом:

  • Макс Барских - 7

  • Антитела - HELLO

  • MONATIK - LOVE IT Ритм

  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - Мільярди

  • alyona alyona - Пушка

Лучшая рок-группа:

  • O.Torvald

  • Pianoбой

  • Антитела

  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

  • Бумбокс

Торжественная церемония вручения премии состоится 24 марта 2020 года. Традиционно, музыкальный праздник пройдет в киевском Дворце искусств "Украина".

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Все по теме:

Музыка, Песни, Премии, Номинанты, Исполнители, Музыкальные премии, YUNA-2020.
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