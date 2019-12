Группа Slipknot порадовала поклонников новым клипом (Видео)

Американская метал-группа Slipknot выпустила музыкальное видео на синл Nero Forte. Композиция вошла в трек-лист первого альбома коллектива за последние пять лет We Are Not Your Kind, релиз которого состоялся этим летом. В новом клипе Slipknot поклонников ожидают насыщенный видеоряд и безумные маски.