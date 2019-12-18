Легенда 90-х возвращается: группа AQUA впервые выступит на сцене в полном составе (Видео)

Новости культуры:Спустя 20 лет скандинавский коллектив решил возвратится на сцену.

Легендарная музыкальная группа "AQUA" впервые за долгие годы перерыва возвращается на большую сцену в полном составе.

Музыканты скандинавского коллектива сообщают, что в 2020 году они отправятся в музыкальное турне по Канаде, а в апреле - выступят на популярном фестивале Coachella в Калифорнии.

Солистка группы "AQUA" Лене Нюстрем заявила, что на данном этапе весь коллектив работает над новой музыкой: "Самые суровые судьи - это мы. Пока не добьемся идеального звучания, ничего не выпустим".

Уточним, что коллектив "AQUA" получил известность в 1990-е годы. Такие хиты как "Barbie girl", "Turn back time" и "Doctor Jones" помогли группе стать яркой и наиболее успешной в Дании в конце XX века.