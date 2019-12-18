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Сергей Бабкин представил клип на неземную песню "Лис" (Видео)

Сергей Бабкин представил клип на неземную песню "Лис" (Видео)
12:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Он спел о космической безграничности и месте человека в ней.

Сегодня, 18 декабря, состоялась премьера клипа на сингл украинского исполнителя "Лис".

В видеоработе, которая представлена в черно-белой гамме, Сергей Бабкин показал, как творит новую музыку в одиночестве в своей студии. 

Украинский певец и автор песен обнародовал новую чувственную работу. 

Самый запоминающийся рождественский хит занял первое место в чарте Billboard спустя 25 (Видео)

Он анонсировал о выходе песни "Лис" накануне на официальной странице в своем Инстаграме. Тогда Сергей Бабкин опубликовал короткое видео, на котором изображен с младшим сыном на руках сквозь стекло, по которому стекают капли дождя. Тогда он обнародовал лишь первые строки из припева нового хита.

Певец признался, что создал песню "Лис" давно и не мог дождаться возможности поделиться ею со своими поклонниками. Трек получился на удивление чувственным, а в черно-белом клипе Сергей Бабкин предстал среди космической пыли.

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Музыка, Песни, Артист, Певец, Клипы, Лис, Сергей Бабкин, Новинки песен, Новинки клипов, Песня Лис.
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