Самый запоминающийся рождественский хит занял первое место в чарте Billboard спустя 25 (Видео)

Новости культуры:По этому случаю исполнительница пообещала поклонникам снять на композицию новый клип.

Популярная рождественская песня Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You, которая вышла в 1994 году и установила три рекорда Гиннесса, впервые за 25 лет заняла первое место в чарте Billboard.

По данным Billboard, у песни 45 млн стримов, 34 млн радиотрансляций и 27 тыс. онлайн-покупок только за прошедшую неделю.

По этому случаю исполнительница в своем Instagram пообещала поклонникам снять на композицию новый клип.

Напомним, что клип на легендарную песню британского дуэта "Wham!" записали в новом формате 4K. Это произошло за 35 лет после обнародования "Last Christmas". Над видео работала студия Sony Music Entertainment. За три дня обновленный клип просмотрели два с половиной миллиона пользователей.