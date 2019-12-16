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Спустя 35 лет пересняли рождественский хит "Last Christmas" и он бьет рекорды на YouTube (Видео)

Спустя 35 лет пересняли рождественский хит "Last Christmas" и он бьет рекорды на YouTube (Видео)
20:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Клип на легендарную песню британского дуэта "Wham!" записали в новом формате 4K.

Это произошло за 35 лет после обнародования "Last Christmas". Над видео работала студия Sony Music Entertainment. За три дня обновленный клип просмотрели два с половиной миллиона пользователей.

Один из самый популярных попдуэтов за всю историю мировой музыки прекратил свое существование в начале XXI века, однако их хиты живут до сих пор. Песню "Last Christmas" группа "Wham!" выпустила в декабре 1984 года. В романтической рождественской истории среди заснеженных гор снялись вокалисты Джордж Майкл и Эндрю Риджли.

За 35 лет после релиза видео одна из крупнейших в мире компаний звукозаписи Sony Music Entertainment решила модернизировать самый известный и самый любимый новогодний сингл всех времен. На видеохостинге ютуб видео было опубликовано уже после распада группы в 2009 году, однако с тех пор набрало 479 миллионов просмотров.

Обновленная запись в разрешении 4K пользуется не меньшей популярностью и стремительно набирает просмотры. Так, за трое суток осовремененный клип посмотрели около двух с половиной миллионов раз.

Что известно о группе "Wham!"?

 
 
 
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Публикация от (@georgemichael_andrewridgeley)

Дуэт Джорджа Майкла и Эндрю Риджли пользовался огромным успехом в середине 1980-х годов. Только за два года семь синглов этого коллектива побывали на первом месте британских попчартов.

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Группа "Wham!" возникла в 1982 году. Майкл отвечал за музыку, а Риджли – за имидж. Их первый сингл "Wham Rap!" попал под запрет на радиостанциях из-за наличия нецензурных слов. 1984 год стал самым успешным в истории коллектива. В июле они выпустили синглом задушевную балладу "Careless Whisper", которая стала самым большим хитом лета и побывала на вершине практически всех попчартов мира.

На Рождество вышел благотворительный сингл с композициями "Everything She Wants" и "Last Christmas", а в апреле 1985 года "Wham!" стали первыми западными суперзвездами, которые выступили с гастролями в коммунистическом Китае. Летом 1986 года было объявлено о распаде дуэта "Wham!"

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Все по теме:

Музыка, Джордж Майкл, Клип, Песни, Рождество, Sony Music Entertainment, Last Christmas, Wham, Эндрю Риджли, Рождественский клип.
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