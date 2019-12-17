Бывшая жена Элтона Джона продала черновик песни за 240 тысяч долларов

Новости культуры:Продавцом выступила бывшая жена Топина, которая когда-то вдохновила певца на композицию “Tiny Dancer”.

Первый рукописный черновик с текстом песни “Your Song” Элтона Джона продали за $240 тысяч. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на Daily Mail. Текст написан рукой автора Берни Топина, с которым Элтона Джона связывали десятилетия тесного сотрудничества.

Продавцом выступила бывшая жена Топина, которая когда-то вдохновила певца на композицию “Tiny Dancer”.

Сам Элтон Джон вспоминал, что в 1970 году ему понадобилось лишь несколько минут, чтобы написать музыку к композиции, которая в результате заняла седьмую строчку в британских чартах. С тех пор на нее записали каверы Элли Голдинг и Леди Гага.

Напомним, что 16 декабря в Киеве состоялось торжественное объявление номинантов девятой национальной музыкальной премии YUNA-2020. Ее целью является поддержка развития украинской музыки, популяризация ее создателей и исполнителей, а также открытие новых имен в музыкальной индустрии. Список претендентов на награду опубликован на сайте премии.