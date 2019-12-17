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Бывшая жена Элтона Джона продала черновик песни за 240 тысяч долларов
Бывшая жена Элтона Джона продала черновик песни за 240 тысяч долларов

Бывшая жена Элтона Джона продала черновик песни за 240 тысяч долларов

Бывшая жена Элтона Джона продала черновик песни за 240 тысяч долларов
17:54 Сегодня Телеграф unian.net

Новости культуры:Продавцом выступила бывшая жена Топина, которая когда-то вдохновила певца на композицию “Tiny Dancer”.

Первый рукописный черновик с текстом песни “Your Song” Элтона Джона продали за $240 тысяч. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на Daily Mail. Текст написан рукой автора Берни Топина, с которым Элтона Джона связывали десятилетия тесного сотрудничества.

Продавцом выступила бывшая жена Топина, которая когда-то вдохновила певца на композицию “Tiny Dancer”.

Сам Элтон Джон вспоминал, что в 1970 году ему понадобилось лишь несколько минут, чтобы написать музыку к композиции, которая в результате заняла седьмую строчку в британских чартах. С тех пор на нее записали каверы Элли Голдинг и Леди Гага.

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Напомним, что 16 декабря в Киеве состоялось торжественное объявление номинантов девятой национальной музыкальной премии YUNA-2020. Ее целью является поддержка развития украинской музыки, популяризация ее создателей и исполнителей, а также открытие новых имен в музыкальной индустрии. Список претендентов на награду опубликован на сайте премии.

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Элтон Джон, Музыка, Певец, Бывшая жена, Tiny Dancer.
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