Устал от бесконечных гастролей: вокалист группы Imagine Dragons берет паузу в творчестве (Фото)

Новости культуры:Американский певец, автор песен, музыкант и фронтмен Imagine Dragons решил взять паузу в творческой деятельности.

Дэн Рейнольдс - вокалист инди-рок-группы Imagine Dragons. Недавно он заявил о том, что хочет взять продолжительную паузу в карьере певца. Певец также назвал главную причину такого решения.

"Сейчас мы (участники группы) пытаемся взять отпуск, чтобы восстановить связь с семьей и друзьями. Я имею в виду, мы занимаемся музыкой уже целых 10 лет подряд. Все мы просто хочем немного отдохнуть, а также, вы же знаете, что такое папа или друг, или сын ", - говорит Рейнольдс.

"Особенно тогда, когда у меня есть новорожденный малыш. У нашего гитариста тоже родился ребенок. Мы стараемся просто быть хорошими папами, а потом, когда появится "зуд", я уверен, очень скоро мы вернемся на этот путь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@danreynolds) 4 Ноя 2019 в 8:05 PST

В настоящее время Дэн Рейнольдс находится в Лас-Вегасе на отдыхе со своей женой Эйже Волкман, 7-летней дочерью Эрроу, его 2-летними близнецами Коко Рей и Джиа Джеймс и новорожденным мальчиком Валентайн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@danreynolds) 12 Дек 2019 в 2:48 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@danreynolds) 27 Ноя 2019 в 9:29 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@danreynolds) 3 Окт 2019 в 8:57 PDT

Он говорит, что он нашел радость в жизни отца. Поехать со своими детьми в Диснейленд - это настоящее счастье для него. Дэн Рейнольдс говорит, что хотел быть дома с семьей во время своих бесконечных гастролей. Но также добавил, что творчество дает ему много силы и душевного покоя: "С 13 лет я всегда писал музыку. Я просыпался почти каждый день и работал над музыкой, хотя, собственно, сейчас все еще так и происходит", - говорит Рейнольдс. "Я просыпаюсь, иду в комнату и оказываюсь в уединении и в творчестве. Это приносит мне душевный покой".

Отдых дома помогает Дэну Рейнольдсу не только восстановиться духовно, но поддерживать физическое здоровье. Как оказывается, у певца было выявлено хроническое заболевание, которое в первую очередь поражает позвоночник и спину, вызывая воспаление суставов, связок и их затвердевание. Рейнольдс говорит, что первоначально его боль была настолько сильной, что подумывал об окончании своей карьеры. К счастью, врачи поставили ему правильный диагноз и теперь он чувствует себя намного лучше. Дэн Рейнольдс поддерживает свое здоровье с помощью специальной диеты, йоги, упражнений и растяжек.