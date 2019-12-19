День святого Николая: Джамала порадовала поклонников двумя музыкальными новинками

Новости культуры:Исполнительница презентовала авторские колыбельные - "Спи, мій принце, спи" и "Спи, принцесо, спи".

Украинская певица Джамала порадовала поклонников сразу двумя музыкальными новинками.

Премьера треков состоялась в День святого Николая, который ежегодно отмечается 19 декабря.

"В это волшебное утро, когда дети находят подарки и сладости под подушками, я хочу сделать свой подарок! Он особенный и дорогой для меня, это мои авторские колыбельные", - сообщила Джа.

Колыбельную "Спи, мій принце, спи" певица написала еще до рождения своего первенца.

"Где-то на 5-6 месяце беременности, уже с довольно заметным животиком, я пришла к врачу и услышала вопрос: Джамала, вы же, наверное, уже и колыбельную поете своему ребенку? Я растерялась: А что, можно? Он уже слышит? На что врач ответила: Конечно! В тот момент я решила, что у моего сыночка должна быть своя личная песня, под которую он будет засыпать!", - поделилась Джамала.

Позже певица написала так называемую девочковую версию колыбельной - "Спи, принцесо, спи".