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День святого Николая: Джамала порадовала поклонников двумя музыкальными новинками

День святого Николая: Джамала порадовала поклонников двумя музыкальными новинками
10:11 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Исполнительница презентовала авторские колыбельные - "Спи, мій принце, спи" и "Спи, принцесо, спи".

Украинская певица Джамала порадовала поклонников сразу двумя музыкальными новинками. 

Премьера треков состоялась в День святого Николая, который ежегодно отмечается 19 декабря.

"В это волшебное утро, когда дети находят подарки и сладости под подушками, я хочу сделать свой подарок! Он особенный и дорогой для меня, это мои авторские колыбельные", - сообщила Джа. 

Колыбельную "Спи, мій принце, спи" певица написала еще до рождения своего первенца. 

Самый запоминающийся рождественский хит занял первое место в чарте Billboard спустя 25 (Видео)

"Где-то на 5-6 месяце беременности, уже с довольно заметным животиком, я пришла к врачу и услышала вопрос: Джамала, вы же, наверное, уже и колыбельную поете своему ребенку? Я растерялась: А что, можно? Он уже слышит? На что врач ответила: Конечно! В тот момент я решила, что у моего сыночка должна быть своя личная песня, под которую он будет засыпать!", - поделилась Джамала.

Позже певица написала так называемую девочковую версию колыбельной - "Спи, принцесо, спи".

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Все по теме:

Музыка, Знаменитости, Песни, Певица, День Святого Николая, Артистка, Джамала, День Святого Николая 2019.
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