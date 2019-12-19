Невероятная палитра красок: вышел новый клип Артема Пивоварова на песню "Дом" (Видео)

Новости культуры:Украинский артист порадовал поклонников трогательным музыкальным видео.

Известный украинский певец и автор песен Артем Пивоваром представил свою новую работу.

Сегодня, 19 декабря, на официальном YouTube-аккаунте артиста появился трогательный клип на песню "Дом".

Отмечается, что дата презентации музыкального видео в День святого Николая была выбрана неслучайно, ведь песня "Дом" - это связь, символизирующая теплые детские воспоминания и желание вернутся к родному дому.

Песня "Дом" входит в альбом "Земной", который артист представил 8 ноября этого года. Тогда этот сингл получил очень много хвалебных отзывов от музыкальных критиков и поклонников исполнителя.

"Для меня было важно сохранить первоначальную идею, которую мы закладывали в нашей песне "Дом", и при этом передать ее визуально с помощью метафор, не используя совсем уж прямые ассоциации. Происходит череда событий, которые так или иначе напоминают каждому из нас о важном в нашей жизни месте, которое создают родные нам люди. Хочу также отметить, что открытое пространство под просторами неба, бескрайние поля, море выбраны неслучайно, ведь тонкой линией сквозь весь новый альбом проходит идея-напоминание о том, что наша Земля – это и есть наш большой дом", - отметил Артем Пивоваров.

Режиссеров нового клипа артиста стал украинский режиссер Тарас Голубков. Съемки проходили в Одессе.