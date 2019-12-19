Оззи Осборн презентовал клип на сингл "Under the Graveyard" (Видео)

Новости культуры:Релиз пластинки Ordinary Man запланирован на январь 2020 года.

Британский рок-музыкант Оззи Осборн опубликовал клип на первую за девять лет сольную песню Under the Graveyard, которую он представил ранее.

Композиция войдет в новый альбом Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года. Он станет первым с 2010 года после пластинки Scream.

Оззи недавно также выпустил песню Straight To Hell из будущего альбома.

Напомним, из-за травмы Оззи вынужден был отложить все свои концерты в 2019 году. Позднее 70-летнему музыканту пришлось еще раз перенести все даты, поскольку процесс восстановления занял больше времени, чем ожидалось.