Не остался незамеченным: Лин-Мануэль Миранда создал трек для "Звездных войн"

Новости культуры:Оказывается Лин-Мануэль Миранда тоже написал музыку для "Звездных войн: Восхождение Скайуокера".

Композитор Лин-Мануэль Миранда создал композицию для девятой части "Звездных войн". И сделал он это в тайне.

Его секрет раскрыл внимательный фанат, который в заключительных титрах киноленты разглядел имя музыканта. Об этом поклонник саги написал в своем Twitter: "Хороший бонус в конце #TheRiseOfSkywalker".

Лин-Мануэль не стал скрываться и репостнул себе запись с подтверждением этого факта. "Я написал немного музыки для планеты в #TheRiseOfSkywalker..." - написал композитор. Автор отметил, что у трека классный ритм, под который можно танцевать.

Вообще, музыкальным композитором фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" выступил Джон Уильямс, который для более двух часового фильма создал около трех часов музыки.

Напомним, что девятый эпизод саги "Звездных войн" вышел на большие экраны 19 декабря.