Украл наши сердца: фанаты "Звездных войн" требуют эмодзи с малышом Йодой

Новости культуры:Поклонники вселенной "Звездных войн" запустили петицию с требованием превратить малыша Йода в смайлик.

Малыш Йода из сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн", который вышел на стриминговом сервисе Disney+ 12 ноября, продолжает завоевывать сердца фанатов.

Помимо множества мемов в сети, появилась петиция, автором которой выступил Трэвис Брамбл, с просьбой создать с малышом Йодой эмодзи.

"Я думаю, что малыш Йода должен быть смайликом. Он украл наши сердца, и теперь я хочу, чтобы он украл наше интернет-пространство", - написал автор документа.

У пользователя также есть веские аргументы в защиту своего проекта: "Твой друг делится фотографией своего новорожденного? Ответьте милым малышом Йодой, чтобы показать ему, что его ребенок очарователен", - говорится в петиции.

Поклонники мира Джорджа Лукаса поддерживают идею таких смайликов - на момент написания заметки петицию подписали более 10 тысяч человек.

Добавим, что самый милый персонаж этого года на самом деле не является молодой версией магистра из оригинальных "Звездных войн". Несмотря на то, что Йода - милый карапуз, ему 50 лет: по сюжету "Звездных войн" у его вида очень долгая продолжительность жизни, ведь магистру Йоде в кино было 900 лет.