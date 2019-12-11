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Среда, 11.12.2019
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Украл наши сердца: фанаты "Звездных войн" требуют эмодзи с малышом Йодой

Украл наши сердца: фанаты "Звездных войн" требуют эмодзи с малышом Йодой
17:19 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Поклонники вселенной "Звездных войн" запустили петицию с требованием превратить малыша Йода в смайлик.

Малыш Йода из сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн", который вышел на стриминговом сервисе Disney+ 12 ноября, продолжает завоевывать сердца фанатов.

Помимо множества мемов в сети, появилась петиция, автором которой выступил Трэвис Брамбл, с просьбой создать с малышом Йодой эмодзи.

"Я думаю, что малыш Йода должен быть смайликом. Он украл наши сердца, и теперь я хочу, чтобы он украл наше интернет-пространство", - написал автор документа.

У пользователя также есть веские аргументы в защиту своего проекта: "Твой друг делится фотографией своего новорожденного? Ответьте милым малышом Йодой, чтобы показать ему, что его ребенок очарователен", - говорится в петиции.

Поклонники мира Джорджа Лукаса поддерживают идею таких смайликов - на момент написания заметки петицию подписали более 10 тысяч человек.

Джон Фавро прокомментировал всеобщую любовь к малышу Йода из "Мандалорца" (Фото)

Добавим, что самый милый персонаж этого года на самом деле не является молодой версией магистра из оригинальных "Звездных войн". Несмотря на то, что Йода - милый карапуз, ему 50 лет: по сюжету "Звездных войн" у его вида очень долгая продолжительность жизни, ведь магистру Йоде в кино было 900 лет.

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Кино, Звездные войны, Эмоджи, Мандалорец, Малыш Йода.
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