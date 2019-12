Джон Фавро прокомментировал всеобщую любовь к малышу Йода из "Мандалорца" (Фото)

С тех пор как новый сериал вселенной "Звездных войн" стартовал на Disney+, в Сети каждый день появляются все новые рисунки, мемы и твиты про самого милого персонажа этого года — малыша Йоду.

Конечно, крохотный халат, большие наивные глаза и острые ушки делают этого героя "Мандалорца" невероятно очаровательным, но, по словам исполнительного продюсера Джона Фавро, есть еще одна причина, по которой похожий на гремлина малыш завоевал такую популярность.

В интервью The Hollywood Reporter Фавро предположил, что всеобщий восторг от героя обусловлен тем, "что Джордж Лукас изначально создал Йоду как персонажа, окутанного тайной, и именно это делает его таким первостепенным и легендарным".

The cute side of the force I am on. pic.twitter.com/Zo4xJDSjcR

— (@BabyYodaBaby) 7 декабря 2019 г.