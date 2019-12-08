Скачать
Воскресенье, 08.12.2019
"Нормандский саммит": "Друзья Украины" в ЕП обратились к Меркель и Макрону
"Нормандский саммит": "Друзья Украины" в ЕП обратились к Меркель и Макрону
Вече "Красные линии для Зеленского" завершено: все подробности акции (Фото, Видео)
"Красные линии для Зеленского": все подробности акции (Фото, Видео)
Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча
Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча
Вечеринка в честь помолвки принцессы Беатрис отменена: вероятная причина
Вечеринка в честь помолвки принцессы Беатрис отменена: вероятная причина

Джон Фавро прокомментировал всеобщую любовь к малышу Йода из "Мандалорца" (Фото)

Джон Фавро прокомментировал всеобщую любовь к малышу Йода из "Мандалорца" (Фото)
16:22 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:И дело не только в милом облике.

С тех пор как новый сериал вселенной "Звездных войн" стартовал на Disney+, в Сети каждый день появляются все новые рисунки, мемы и твиты про самого милого персонажа этого года — малыша Йоду.

Конечно, крохотный халат, большие наивные глаза и острые ушки делают этого героя "Мандалорца" невероятно очаровательным, но, по словам исполнительного продюсера Джона Фавро, есть еще одна причина, по которой похожий на гремлина малыш завоевал такую популярность.

В интервью The Hollywood Reporter Фавро предположил, что всеобщий восторг от героя обусловлен тем, "что Джордж Лукас изначально создал Йоду как персонажа, окутанного тайной, и именно это делает его таким первостепенным и легендарным".

Криминальную драму "Ирландец" на Netflix посмотрели уже 17,1 мл. человек в США

Продюсер добавил, что идеалы Йоды и причины его поступков всем известны, но в то же время никто не знает, откуда происходит его вид и сколько по всей Галактике разбросано его особей. Именно поэтому крошечный представитель той же расы вызывает в людях столько любопытства, ведь через него, возможно, зрители смогут получить более полное представление обо всем виде.

Напомним, новые эпизоды "Мандалорца" выходят в стриминговом сервисе Disney+ по пятницам. Сериал уже продлен на второй сезон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Дисней, Сериал, Джон Фавро, Звездные войны, Видео, Вернер Херцог, Тизер, Мандалорец, Фантастический сериал, Малыш Йода.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пожар в Одессе: 8 декабря в Украине объявлено днем траура
02 "Это точно декабрь?": синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
03 Это просто табу для мужчин: никогда не говорите эти фразы своему парню (Фото)
04 Поветкин и Хантер устроили рубку на ринге: неожиданный результат боя
05 Епифаний ответил Филарету: УПЦ КП уже как таковой нет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чийгоз: Крым верит нам, Крым ждет нас
Чийгоз: Крым верит нам, Крым ждет нас
&quot;Это точно декабрь?&quot;: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Сегодня в Украине день национального траура по погибшим в Одессе
Сегодня в Украине день национального траура по погибшим в Одессе
Как по маслу: &quot;грузовик&quot; Cargo Dragon успешно состыковался с МКС
Как по маслу: "грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь