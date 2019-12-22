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Звонил Пономареву: как Дзидзьо готовился к исполнению гимна Украины (Видео)

Звонил Пономареву: как Дзидзьо готовился к исполнению гимна Украины (Видео)
14:11 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Дзидзьо признался, что просил совета у Александра Пономарева.

Украинский певец Михаил Хома, более известный как Дзидзьо, покорил всю страну исполнением национального гимна. Как оказалось, перед тем, как исполнить особую песню он советовался со своим коллегой Александром Пономаревым.

12 октября 2019 года в Харькове состоялся футбольный турнир между Украиной и Литвой. Перед началом матча на поле вышли представители обеих команд и артист Дзидзьо, который торжественно исполнил национальный гимн. Мощный вокал ошеломил украинцев, которые в сети признались, что не ожидали услышать академический вокал от артиста. В программе "Светская жизнь" Дзидзьо вспомнил, как прошло выступление и признался, что звонил Александру Пономареву.

"Я звонил Александру и советовался как это правильно спеть, как он это делал. Он мне немного подсказал и я хочу ему сказать: "Спасибо", – поделился Дзидзьо.

Кроме этого, артист признался, что не чувствует конкуренцию с Александром Пономаревым. Как и Дзидзьо, он мастерски исполнил гимн, запись которого уже годами используют украинцы.

"Мое желание, чтобы каждый артист Украины знал слова наизусть и того кто написал гимн", – добавил Дзидзьо.

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Сейчас украинский певец планирует записать национальную песню с симфоническим оркестром. Будет ли Дзидзьо менять мелодику гимна, его фанаты узнают только после презентации аудио.

Это не первый раз в 2019 году украинцы слышат гимн в исполнении отечественных артистов. Так, в День Независимости его спели Тина Кароль, Alina Pash, солистка группы ONUKA Ната Жижченко, пять оркестров и украинские звезды мировой оперной сцены – Андрей Романенко, Евгений Орлов, Оксана Крамарева и Анжелина Швачка.

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Все по теме:

Сборная Украины, Знаменитости, Звезды, Певец, Дзидзьо, Александр Пономарев, Украинский певец.
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