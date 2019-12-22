"Отец" альтернативного рока получит статуэтку "Грэмми"

Новости культуры:Скандального певца Игги Попа наградят "Грэмми" за вклад в историю звукозаписи.

Американский рок-исполнитель Игги Поп станет обладателем специальной премии "Грэмми" за выдающийся вклад в индустрию звукозаписи.

Об этом сообщает пресс-служба Академии звукозаписи.

Церемония награждения состоится 18 апреля 2020 года в гражданской аудитории Пасадины в Калифорнии.

Получатели нашей награды за особые заслуги превратили свою музыкальную страсть в кусочки истории, которые будут продолжать оказывать влияние и вдохновлять грядущие поколения создателей музыки и меломанов, — отметила главный исполнительный директор Академии звукозаписи Дебора Дуган.

Кроме Игги Попа награду также получат группа "Чикаго", Роберта Флэк, Айзек Хейз, Джон Прайн, Public Enemy и Сестра Розетта Тарп.