"Отец" альтернативного рока получит статуэтку "Грэмми"

Американский рок-исполнитель Игги Поп станет обладателем специальной премии "Грэмми" за выдающийся вклад в индустрию звукозаписи.
Об этом сообщает пресс-служба Академии звукозаписи.
Церемония награждения состоится 18 апреля 2020 года в гражданской аудитории Пасадины в Калифорнии.
Получатели нашей награды за особые заслуги превратили свою музыкальную страсть в кусочки истории, которые будут продолжать оказывать влияние и вдохновлять грядущие поколения создателей музыки и меломанов, — отметила главный исполнительный директор Академии звукозаписи Дебора Дуган.
Кроме Игги Попа награду также получат группа "Чикаго", Роберта Флэк, Айзек Хейз, Джон Прайн, Public Enemy и Сестра Розетта Тарп.