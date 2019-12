У американского певца Марка Энтони сгорела яхта за 7 миллионов долларов (Фото)

Новости шоу бизнеса:Популярный американский певец потерял роскошное место для шумных вечеринок.

Его яхта, которую исполнитель приобрел несколько лет назад, загорелась в ночь со среды на четверг, 19 декабря, на побережье в Майами. К счастью, на борту судна Марка Энтони не было, а члены экипажа не пострадали.

В канун Рождества, когда в каждой стране готовятся к масштабным празднованиям, а знаменитости друг за другом начинают приоткрывать тайну новогодних презентов, судьба подготовила неутешительный подарок певцу Марку Энтони. Из-за пожара он потерял одну из элитных локаций для встреч со своими друзьями. Об этом сообщает издание CNN.

Для того, чтобы погасить возгорание 120-футовой яхты, на место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов со всего города. К счастью, пламя удалось преодолеть до того, как огонь перекинулся на соседние не менее роскошные судна. Причина пожара до сих пор остается неизвестной.

Марк Энтони в этом году выставил яхту на продажу, однако заключить сделку так и не удалось. Ее стоимость оценивают в 7 миллионов долларов. На борту судна было 5 кают, джакузи и подключение к Интернету. Певец любил собирать друзей на своей яхте, а затем делиться кадрами с умопомрачительных вечеринок.

Что известно о творчестве Марка Энтони?

Песни Марка Энтони стали известны миллионам благодаря его шутливому выступлению на одной из вечеринок, где его заметил музыкальный продюсер Дэвид Харрис. Сначала Марк работал только на бэк-вокале, а в 1991 году Марк вместе со своим другом записали дебютный альбом "When The Night Is Over". Пластинка быстро стала популярной, а композиция "Ride on the Rhythm" даже смогла занять вершины хит-парадов.

Во втором альбоме "Otra Nota" певец открыл для себя сальсу. И именно это сочетание аргентинского танго, кубинской румбы и самбы с карибских островов надолго стало его визитной карточкой. А хард-роковые мотивы принесли ему настоящую популярность.

Четвертый альбом певца, который вышел в 1997 году, был назван "Лучшим латиноамериканским альбомом" по версии жюри "Грэмми". Через два года Марк Энтони выпустил альбом с англоязычными песнями.