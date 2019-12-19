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Роберт Де Ниро жестко раскритиковал детей Дональда Трампа (Фото)

Роберт Де Ниро жестко раскритиковал детей Дональда Трампа (Фото)
16:33 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Ни для кого не секрет, что Роберт Де Ниро — яростный противник Дональда Трампа.

Голливудский актер оскорбляет президента США при любом удобном случае, называя его то фейком, то гнилью и продажным игроком. На днях Де Ниро высказался и в адрес детей своего врага.

По мнению актера, если бы Дональд-младший, Иванка и Эрик были его детьми, он бы без сомнений от них отрекся.

"Не хочу, чтобы мои дети поняли меня неправильно, но если бы они делали то же, что и дети Трампа, я бы не хотел иметь с ними ничего общего", — сказал Де Ниро.

 
 
 
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Публикация от  (@theviewabc)

Отметим, что Иванка работает специальным советником в Белом доме, при этом не получая никакой материальной компенсации. Что касается сыновей Дональда, то они активно помогали отцу в предвыборной кампании и сейчас сопровождают его на различных встречах.

Трамп не имеет представления о том, какая главная цель должна быть у президента. Нужно сплотить страну и все делать для людей, залечивать раны, а не сыпать на них солью. Сейчас, как все мы знаем, наша страна находится на распутье. И мы просто обязаны отстранить этого парня от должности", — продолжил разнос действующего президента Де Ниро.

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Примечательно, что никто из шести наследников актера не испытывает такого же сильного негатива к Трампу, как их импульсивный папа. Однако отпрыски предпочитают благоразумно помалкивать о своих политических предпочтениях.

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США, Знаменитости, Актер, Позиция, Дональд Трамп, Роберт Де Ниро.
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