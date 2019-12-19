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Просто устала молчать: Бритни Спирс опубликовала обращение к ненавистникам (Фото, Видео)

Просто устала молчать: Бритни Спирс опубликовала обращение к ненавистникам (Фото, Видео)
14:59 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Telegraf EPA

Новости шоу бизнеса:В последние несколько месяцев Бритни Спирс переживает непростой период.

Певица призналась, что устала от постоянного негатива, поэтому она решила попросить всех хейтеров прекратить травлю.

Бритни все чаще сталкивается с трудностями. Поклонники певицы отмечают, насколько хуже стала выглядеть их любимица, а таблоиды не упускают возможности поделиться неудачными снимками поп-принцессы. Спирс устала молчать и опубликовала большое обращение к ненавистникам в своем Instagram.

Бритни поделилась видео, на котором она радостно демонстрирует поклонникам новогодние украшения ее дома. Однако певица сопроводила ролик серьезными рассуждениями.

"Я люблю делиться с вами всем. Но было трудно продолжать это делать, потому что люди говорят самые подлые вещи. Если вам не понравился пост, просто оставьте это при себе и отпишитесь от человека. Никогда не нужно писать грубые комментарии и издеваться над людьми", — призвала она. В конце своего эмоционального обращения Бритни пожелала всем поклонникам счастливых праздников.

 
 
 
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Публикация от  (@britneyspears)

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В комментариях Спирс защитил ее возлюбленный Сэм Асгари.

"Очень просто травить в интернете, прятаться за телефоном и писать злые комментарии, но когда они встречаются с тобой в реальной жизни, эти люди начинают вести себя так, будто они были твоими огромными поклонниками", — написал он. В свою очередь поклонники Спирс отметили, что некоторые комментарии можно объяснить искренним беспокойством за поп-принцессу.

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Знаменитости, Бритни Спирс, Певица, Артистка, Троллинг, Хейтер.
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