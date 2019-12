Альбом украинской группы попал в топ лучших метал-альбомов

Новости культуры:Работа украинской группы Jinjer вошла в топ-50 лучших метал-альбомов десятилетия.

Пластинка украинской группы Jinjer попала в топ-50 лучших метал-альбомов десятилетия, который опубликовал журнал Metal Hammer по итогам голосования среди читателей.

Всего было предложено более чем 200 альбомов, за которые отдали свои голоса почти 115 тысяч человек. В короткий список вошли 50 пластинок с наибольшим количеством голосов.

Так, альбом King Of Everything (2016) украинской метал-группы Jinjer занял 43 место.

На первом месте - немецкая группа Rammstein с новой пластинкой 2019 года.

На второй строчке - американская альтернативная метал группа Tool с альбомом Fear Inoculum (2019). Третью ступень занял альбом We Are Not Your Kind (2019) американской ню-метал-группы Slipknot.