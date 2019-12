KAZKA презентовала клип на песню "Палала" (Видео)

Новости культуры:Вся стилистика клипа выполнена в красных цветах, а главным символом стали красные нити, которыми "сшивали" героев клипа.

Украинская попгруппа KAZKA уже 27 декабря презентует свой второй студийный альбом NIRVANA, а пока радует своих поклонников новым музыкальным видео на новую песню "Палала". Клип с элементами эротики появился на ютуб-канале группы 24 декабря.

Первый видеоклип на песню с альбома NIRVANA снял знаменитый клипмейкер Алан Бадоев, а продюсером стал Юрий Никитин.

Музыканты из группы признаются, что это их самая откровенная видеоработа за все творчество. Да и не удивительно, ведь солистка группы Александра Зарицкая появилась в бельевых образах, а вместе с ней - несколько мужчин и женщин.

Видео "Палала" - о страсти, которой невозможно сопротивляться, любви, которая не оставляет шансов, красоте, которая живет в каждом из нас. Стоит только найти путь к себе! Красная нить тебе укажет направление - и больше ты не сможешь стыдиться собственных чувств. Только гореть, - говорится в описании к видео.

Добавим, что кроме украинской версии песни "Палала", премьера которой состоялась еще 29 ноября, музыканты записали англоязычную версию трека под названием Nobody Like You. Ранее звезды уже представили своих 5 новых хитов из будущего клипа NIRVANA: "Пісня сміливих дівчат", "Палала", "Твоєї крові", "Колишні" и "Грай".