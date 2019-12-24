В Киеве выступит популярный норвежский диджей (Видео)

Новости культуры:14 февраля в Украине со своим концертом выступит музыкант и продюсер Тодд Терье.

В День святого Валентина, 14 февраля, в Киеве выступит популярный норвежский диджей и продюсер Тодд Терье, альбом которого является лучшим за последнее десятилетие.

Место выступления пока не оглашается.

Примечательно, что за свою 20-летнюю карьеру Тодд Терье выпустил всего лишь один альбом.

"Король летних джемов", как называют диджея его поклонники, сумел покорить любителей солнечной и легкой музыки своим единственным музыкальным альбомом под названием "It's Album Time".

Начиная с 12-дюймовой пластинки "Eurodans" 2004 года продюсер выпускал 1-2 трека с паузами между релизами размером в пропасть, поскольку в основном уделял время диджеингу.

Тодд Терье делал известные ремиксы на треки американской кантри-певицы Долли Партон, британской группы "Hot Chip", а также "Bombay Bicycle Club".