"Самая сложная композиция": The Hardkiss представила "новую" версию своего хита (Видео)

Новости культуры:Украинская группа The Hardkiss представила песню Helpless в новом звучании в сочетании с композицией "Щедрик".

Накануне новогодних праздников группа The Hardkiss представила акустическую лайв-версию песни Helpless.

"Helpless / Щедрик" - первая работа альбома "Акустика. Live", который был записан во время концертов одноименного проекта. Трек "Helpless" получил новое звучание и отлично соединился с рождественской народной композицией "Щедрик" (музыкальная обработка Николая Леонтовича).

"Теплые эмоции и детские воспоминания сопровождают меня накануне Нового года и Рождества. Для меня это самая сильная и самая сложная композиция концерта, которую я обожаю", - рассказывает Юлия Санина.

Альбом "Акустика. Live" и документальный фильм о проекте увидят свет уже в 2020 году.