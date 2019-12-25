Заиграла по-новому: ONUKA представила альбом "Mozaїка" с оркестром (Видео)

Новости культуры:Украинская группа электронной музыки презентовала записи с гастрольного тура.

Сегодня, 25 декабря, состоялся релиз лайвзаписи полноформатного альбома "Mozaїка". Так ONUKA решила подытожить насыщенный гастролями год, который музыканты провели в сотрудничестве с Национальным академическим оркестром народных инструментов Украины (НАОНИ).

Лидер группы призналась, что благодаря оркестру песни не потеряли свои месседжи, а лишь усовершенствовали звучание.

На официальной странице "ONUKA" в инстаграме появилась видеоработа в образах украинского дизайнера Леси Патоки, которые объединили в себе Украину современную и древних времен.

Благодаря народным инструментам новый сингл "ZENIT" будто полностью расцвел, а вот "XASHI" приобрел авангардное звучание. Для меня эта запись своего рода музыкальный итог года, который был насыщен гастролями. В нем есть две составляющие, которые для меня самые важные: сцена и наш слушатель, – прокомментировала премьеру певица.

Также Ната Жижченко рассказала изданию Elle, что в следующем году поклонникам стоит ждать новый релиз, состав инструментов и даже музыкантов. Исполнительница отметила, что коллектив всегда стремится удивлять даже самих себя.