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Заиграла по-новому: ONUKA представила альбом "Mozaїка" с оркестром (Видео)

Заиграла по-новому: ONUKA представила альбом "Mozaїка" с оркестром (Видео)
16:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Украинская группа электронной музыки презентовала записи с гастрольного тура.

Сегодня, 25 декабря, состоялся релиз лайвзаписи полноформатного альбома "Mozaїка". Так ONUKA решила подытожить насыщенный гастролями год, который музыканты провели в сотрудничестве с Национальным академическим оркестром народных инструментов Украины (НАОНИ).

Лидер группы призналась, что благодаря оркестру песни не потеряли свои месседжи, а лишь усовершенствовали звучание.

На официальной странице "ONUKA" в инстаграме появилась видеоработа в образах украинского дизайнера Леси Патоки, которые объединили в себе Украину современную и древних времен.

 
 
 
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Музиканти @naoni.ukrainy розкрили наш другий альбом саме у музичному плані, надавши йому нових відтінків. Завдяки народним інструментам новий сингл ZENIT ніби повністю розквітнув, а от XASHI — набув авангардного звучання. Для мене цей запис свого роду музичний підсумок року, який був насичений гастролями. У ньому є дві складові, які для мене надважливі: сцена та наш слухач. ⠀ Вітаємо всіх, хто сьогодні святкує Різдво. Щастя, миру і класного саундтреку на свята ;) ⠀ NAONI's musicians revisited our MOZAЇКА album, and gave it new shades. The new single ZENIT seems to have blossomed with the help of folk instruments. As for XASHI, it has taken a more avant-garde direction. For me, this record is kind of a musical manifestation of a year full of live shows. The release has two components that are extremely important to me: the stage and our listener. ⠀ Merry Christmas to all who celebrates it today! We wish you happiness, peace and beautiful music during the holidays ;) ⠀ MOZAЇКА Live With NAONI Orchestra, 2019 Лінк — у біо/ Link — in bio ⠀ Special thanks Sound & Mastering — @innertion_studio Score — @voichukandrii Artwork — @solonskyi

Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

Благодаря народным инструментам новый сингл "ZENIT" будто полностью расцвел, а вот "XASHI" приобрел авангардное звучание. Для меня эта запись своего рода музыкальный итог года, который был насыщен гастролями. В нем есть две составляющие, которые для меня самые важные: сцена и наш слушатель, – прокомментировала премьеру певица.

ONUKA о своих хейтерах: "Не обращаю на это внимание"

Также Ната Жижченко рассказала изданию Elle, что в следующем году поклонникам стоит ждать новый релиз, состав инструментов и даже музыкантов. Исполнительница отметила, что коллектив всегда стремится удивлять даже самих себя.

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Музыка, Альбом, Песня, Оркестр, Музыкальный альбом, ONUKA.
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