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ONUKA о своих хейтерах: "Не обращаю на это внимание"

ONUKA о своих хейтерах: "Не обращаю на это внимание"
15:31 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Певица Наталья Жижченко рассказала о том, как она воспринимает плохие отзывы к своему творчеству.

Известная вокалистка популярной украинской электро-фолк-группы "ONUKA" призналась, что старается не читать комментарии в социальных сетях.

Причиной тому есть неосознанный поиск негативных отзывов, которые вгоняют Наталью в депрессивное состояние. Из него, признается Наталья, трудно выбраться.

"К сожалению, я обладаю плохим синдромом – совсем не воспринимаю хорошие комментарии, но очень сильно зацикливаюсь на плохих. Поэтому комментарии я вообще не читаю... В первые 30 минут после выпуска сингла я могу просмотреть общую тенденцию на YouTube-канале, а потом уже эту участь перекладываю на пиарщиков. Бывают весьма искренние и глубокие отзывы. Это приятно и спасает меня от депрессивных ощущений. Я часто сомневаюсь и в себе, и в том, что я делаю. Вообще, сомневаться – моя константа", - сообщила исполнительница.

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Кроме этого, Наталья старается все же прислушиваться к конструктивной критике для того, чтобы вносить некоторые изменение в своем творчестве: "Если я вижу чистый хейт, не обращаю на это внимание. Просто жаль, что в современном обществе негативный комментарий – инструмент для проявления своей личности и самоутверждения, самореализации. К конструктивной критике я прислушиваюсь, беру во внимание замечания касательно моего выступления".

Напомним, что украинская исполнительница поделилась своей семейной традицией на День святого Николая.

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Все по теме:

Музыкальная группа, Украинская певица, ONUKA, Хейтеры, Наталья Жижченко.
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