День святого Николая: ONUKA тоже находит подарок под подушкой

Новости шоу бизнеса:Украинская певица поделилась своей семейной традицией на День святого Николая.

Сегодня, 19 декабря, украинцы (и не только) отмечают один из самых светлых праздников - День святого Николая Чудотворца. Все малыши с нетерпением ждут этого дня, ведь с утра под своей подушкой они находят подарки "від Миколайчика". Но, как оказывается, не только детки верят в чудеса, а и взрослые. Они тоже надеются, что найдут подарок под подушкой.

Украинская певица ONUKA (Ната Жижченко) не исключение. Девушка рассказала, что до сир пор получает подарки от папы-"Миколайчика".

Муж Наты, Евгений Филатов, пока жил в Донецке даже не знал о подобных традициях. Певица каждый год готовит ему подарок под подушку, и учит его тому же.

"Я до сих пор кладу ему под подушку подарок. А он мне немного позже может подарить. С таймингом у нас есть проблемы... " - говорит Ната.

Певица добавила, что очень любит декабрь. Он для нее как праздник, особенно, если еще и снежный. "Люблю теплую одежду, шарфы и шапки. Очень всегда жду на снег", – поделилась девушка.