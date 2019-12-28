Тина Кароль покорила сцену "Х-Фактора" (Видео)

Новости культуры:Украинская певица Тина Кароль феерично выступила в суперфинале "Х-фактора".

Невероятная и популярная певица Тина Кароль, которая стала судьей Нацотбора на Евровидение 2020, просто феерично открыла суперфинал шоу "Х-фактор" 10 сезон.

Она начала своей известной песней "Выше облаков".

Также певица исполнила множество своих хитов на сцене. Интересно, что Тина несколько раз меняла свои образы прямо на сцене.

Сначала артистка вышла на сцену в рубашке, под которой был соблазнительный зеленый комбинезон. Кароль исполнила по одному куплету популярных песен, которые были соединены по сюжету речитативом.

Кроме нее в суперфинале "Х-фактора" выступили многие звезды, которые порадовали зрителей хитами: "Антитела", Александр Кривошапко, Джамала, ALYONA ALYONA, ALEKSEEV (Никита Алексеев), Monatik (Дмитрий Монатик), Верка Сердючка и другие.