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Тина Кароль покорила сцену "Х-Фактора" (Видео)

Тина Кароль покорила сцену "Х-Фактора" (Видео)
20:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Украинская певица Тина Кароль феерично выступила в суперфинале "Х-фактора".

Невероятная и популярная певица Тина Кароль, которая стала судьей Нацотбора на Евровидение 2020, просто феерично открыла суперфинал шоу "Х-фактор" 10 сезон.

Она начала своей известной песней "Выше облаков".

Также певица исполнила множество своих хитов на сцене. Интересно, что Тина несколько раз меняла свои образы прямо на сцене.

Сначала артистка вышла на сцену в рубашке, под которой был соблазнительный зеленый комбинезон. Кароль исполнила по одному куплету популярных песен, которые были соединены по сюжету речитативом.

Аlyona alyona показала, как менялась в течение 10 лет (Видео)

Кроме нее в суперфинале "Х-фактора" выступили многие звезды, которые порадовали зрителей хитами: "Антитела", Александр Кривошапко, Джамала, ALYONA ALYONA, ALEKSEEV (Никита Алексеев), Monatik (Дмитрий Монатик), Верка Сердючка и другие.

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Тина Кароль, Шоу, Х-фактор, Певица, Украинская певица.
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