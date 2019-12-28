Аlyona alyona показала, как менялась в течение 10 лет (Видео)

Новости шоу бизнеса:На кадрах Алена запечатлена в разные периоды своей жизни: от детского сада до настоящего времени.

Украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко) поделилась с поклонниками роликом, который состоит из архивных снимков певицы.

Соответствующее видео рэперша опубликовала на личной странице в Instagram.

На первом фото будущая артистка в красном платье позирует с обезьянкой. Затем повзрослевшая Алена предстает на фоне природы. Далее снимок меняется на кадр со времен работы девушки воспитательницей в детском саду. Завершатся ролик кадрами, сделанными уже в период популярности исполнительницы.

"Немного апгрейднулась за последние 10 лет. Заметили, как у меня с возрастом сужаются глаза?", - с иронией написала alyona alyona.

Как сообщалось ранее, знаменитая 33-летняя модель, покорившая миланские и парижские подиумы, продемонстрировала свое соблазнительное тело. Она поделилась в сети кадром, на котором предстала в одних только стрингах на морском побережье.