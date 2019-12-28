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Аlyona alyona показала, как менялась в течение 10 лет (Видео)

Аlyona alyona показала, как менялась в течение 10 лет (Видео)
14:35 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На кадрах Алена запечатлена в разные периоды своей жизни: от детского сада до настоящего времени.

Украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко) поделилась с поклонниками роликом, который состоит из архивных снимков певицы.

Соответствующее видео рэперша опубликовала на личной странице в Instagram. 

На первом фото будущая артистка в красном платье позирует с обезьянкой. Затем повзрослевшая Алена предстает на фоне природы. Далее снимок меняется на кадр со времен работы девушки воспитательницей в детском саду. Завершатся ролик кадрами, сделанными уже в период популярности исполнительницы. 

 
 
 
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Трохи апгрейднулась за останні 10 років Замітили, як у мене з віком звужуються очі?

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

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"Немного апгрейднулась за последние 10 лет. Заметили, как у меня с возрастом сужаются глаза?", - с иронией написала alyona alyona.

Как сообщалось ранее, знаменитая 33-летняя модель, покорившая миланские и парижские подиумы, продемонстрировала свое соблазнительное тело. Она поделилась в сети кадром, на котором предстала в одних только стрингах на морском побережье.

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Знаменитости, Певица, Артистка, Alyona Alyona, Алена Савраненко.
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