Катя Осадчая на рождественские праздники поехала в Берлин (Фото)

Новости шоу бизнеса:Новые снимки из путешествия Екатерина опубликовала на своей странице в инстаграме.

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая уделяет свое свободное время чаще всего семье и путешествиям.

Как сообщила Осадчая в сторис, компанию ей составил старший сын Илья. "Когда сын уже совсем взрослый, а сладкое оба любим все так же", - подписала фотографию с десертом телеведущая, на которой изображены руки мамы и сына.

На других снимках знаменитость продемонстрировала удобный casual-образ, который идеально подходит для прогулок в холодное время года. Осадчая примерила популярную в 2019 году эко шубу пастельно-розового цвета. Звезда завершила "аутфит" серым свитером, черными брюками и белыми кроссовками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Різдвяний Берлін маленькі родинні канікули #berlin Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 26 Дек 2019 в 4:02 PST

Поездку в столицу Германии Екатерина назвала маленькими семейными каникулами.

Мимикрирую под берлинский стиль и настроение. Невероятное количество раз была в Берлине, но всегда в делах. Впервые есть время на прогулки и экскурсии, и о ярмарках рождественские не забудем. Поехали, - добавила в подписи Осадчая.