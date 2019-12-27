Катя Осадчая на рождественские праздники поехала в Берлин (Фото)

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая уделяет свое свободное время чаще всего семье и путешествиям.
Как сообщила Осадчая в сторис, компанию ей составил старший сын Илья. "Когда сын уже совсем взрослый, а сладкое оба любим все так же", - подписала фотографию с десертом телеведущая, на которой изображены руки мамы и сына.
На других снимках знаменитость продемонстрировала удобный casual-образ, который идеально подходит для прогулок в холодное время года. Осадчая примерила популярную в 2019 году эко шубу пастельно-розового цвета. Звезда завершила "аутфит" серым свитером, черными брюками и белыми кроссовками.
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Поездку в столицу Германии Екатерина назвала маленькими семейными каникулами.
Мимикрирую под берлинский стиль и настроение. Невероятное количество раз была в Берлине, но всегда в делах. Впервые есть время на прогулки и экскурсии, и о ярмарках рождественские не забудем. Поехали, - добавила в подписи Осадчая.