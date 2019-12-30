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Понедельник, 30.12.2019
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Искренняя, душевная и дружеская: Оксана Муха выпустила колядку (Видео)

Искренняя, душевная и дружеская: Оксана Муха выпустила колядку (Видео)
19:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Оксана Муха предствила на ютуб-канале рождественскую песню, которая постепенно пленит сеть колоритностью.

Победительница шоу "Голос страны-9" и заслуженная артистка Украины Оксана Муха в последние дни 2019 года презентовала новую колядку с названием "В глибокій долині". 

Колядка вошла в уникальное издание от А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА – "Нова радість стала. Улюблені українські народні колядки та щедрівки". Благодаря QR-коду, который есть в книге, меломаны имеют доступ к записям всех праздничных песен. Среди них – "В глибокій долині" в исполнении Оксаны Мухи.

Кроме этого, Оксана Муха анонсировала большой рождественский тур, который охватит 15 городов Украины: от Львова до Киева, от Ивано-Франковска до Харькова. По словам организаторов, зрители смогут услышать аутентичные и авторские колядки в неожиданных аранжировках, а также редкие новогодние песни со всех уголков Украины. Не обойдется и без праздничных премьер и творческих экспериментов, которые любят поклонники Оксаны Мухи.

Будет искренняя, душевная и дружеская коляда. От тихой и до громкой, которую обязательно подхватит весь зал! – поделилась Оксана Муха.

Оксана Муха получила звание "Заслуженной артистки Украины"

Турне певицы "Тиха Ніч" начнется 9 января в Самборе. Услышать праздничные песни в исполнении Оксаны Мухи смогут жители Калуша (10 января), Ивано-Франковска (11 января), Львова (13 января), Киева (15 января), Харькова (17 января), Коломыи (19 января), Червонограда (20 января), Дрогобыча (21 января), Новояворовска (22 января), Стрыя (23 января), Тернополя (24 января), Ковеля (26 января) и Луцка (27 января).

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Все по теме:

Музыка, Песня, Трек, Колядка, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", Оксана Муха.
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