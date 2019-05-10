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Пятница, 10.05.2019
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Оксана Муха получила звание "Заслуженной артистки Украины"
Оксана Муха получила звание "Заслуженной артистки Украины"

Оксана Муха получила звание "Заслуженной артистки Украины"

Оксана Муха получила звание "Заслуженной артистки Украины"
13:56 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Победительница "Голоса страны 9" Оксана Муха удостоилась престижного звания высокого уровня.

Певица рассказала, что для нее это довольно неожиданно. В течение одного месяца она получила два крупных достижения - стала победительницей "Голосу країни-9" и Заслуженной артисткой Украины.

"Это невероятный и безумный месяц. На "Голосі країни" меня выбрали люди, а теперь еще и отметило государство. Для меня это двойная радость. Я очень счастлива, что за 11 лет моей работы я наконец могу получить благодарность, еще какую. Это значительные награды для меня и большая победа", - прокомментировала Оксана.

Певица Оксана Муха, которая прославилась на всю Украину после победы в песенном проекте "Голос страны 9", стала Заслуженной артисткой. Об этом исполнительница с голосом Квитки Цисык сообщила на своей странице в Facebook.

"Голос країни-2019": финальные выступления и неожиданная победа (Видео)

Она опубликовала сообщение, в которое добавила указ действующего президента Петра Порошенко, где отмечается, что она будет отмечена государственной наградой.

"Да поздравляйте уже, что ли", – прокомментировала новость сама Оксана Муха.

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Все по теме:

Квитка Цисык, Государственная награда, Оксана Муха, Голос країни 9, Победительница Голоса страны 9, Заслуженные артистки Украины.
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