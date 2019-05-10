Оксана Муха получила звание "Заслуженной артистки Украины"

Новости шоу бизнеса: Победительница "Голоса страны 9" Оксана Муха удостоилась престижного звания высокого уровня.

Певица рассказала, что для нее это довольно неожиданно. В течение одного месяца она получила два крупных достижения - стала победительницей "Голосу країни-9" и Заслуженной артисткой Украины.

"Это невероятный и безумный месяц. На "Голосі країни" меня выбрали люди, а теперь еще и отметило государство. Для меня это двойная радость. Я очень счастлива, что за 11 лет моей работы я наконец могу получить благодарность, еще какую. Это значительные награды для меня и большая победа", - прокомментировала Оксана.

Певица Оксана Муха, которая прославилась на всю Украину после победы в песенном проекте "Голос страны 9", стала Заслуженной артисткой. Об этом исполнительница с голосом Квитки Цисык сообщила на своей странице в Facebook.

Она опубликовала сообщение, в которое добавила указ действующего президента Петра Порошенко, где отмечается, что она будет отмечена государственной наградой.

"Да поздравляйте уже, что ли", – прокомментировала новость сама Оксана Муха.