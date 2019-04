"Голос країни-2019": финальные выступления и неожиданная победа (Видео)

Новости шоу бизнеса: Финал "Голосу країни" впечатлил зрелищными выступлениями и разделил публику на тех, кто поддержал победителя, и тех, кто раскритиковал результаты голосования.

21 апреля выдалось насыщенным на события и праздники: Вербное Воскресенье, выборы Президента и, что немало важно, финал главного вокального шоу страны. На последнем мы и остановимся.

Итак, открытие финала "Голос країни-2019" запомнится надолго. Судейская четверка вышла в шикарных образах и выполнила композицию "Come Together" Джона Леннона. Номер выдался зрелищным, ведь к тройке звездных артистов Тина Кароль спустилась "с небес" на огромной конструкции в виде символа победы. После необычного выступления жюри заняло свои места и вместе с публикой с нетерпением ожидали выход первого участника.

Честь открывать конкурсный отбор и первый этап шоу выпала Оксане Мухе. Она не предала свой стиль и выполнила знаменитую украинскую песню композитора Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори", которую позже исполнила Квитка Цисык. Именно с легендарной артисткой стали ассоциировать Оксану еще до этого номера. А после выполнения этой песни зал и вовсе взорвался. Босиком и в украинском наряде, она вышла на сцену и не могла представить себе, насколько ошеломительным будет успех ее выступления.

Виктория Олейник стала следующей по порядку выхода на сцену. Девушка разбавила ностальгическую атмосферу в зале и зажгла композицией "Show Me The Love". Выступление было ярким и неподражаемым, а взвод барабанщиков и файер-шоу. Но энергетической "ракетой" стала, все-таки Виктория, подняв настроение и зрителям, и звездным тренерам. Никто из них не смог устоять на месте, все пустились в пляс. Особенно Монатик.

За ней место на вокальной арене заняла следующая участница Карина Арсентьева. Ей пришлось более ответственно подойти к своему выступлению, поскольку, как утверждает девушка, в случае ее поражения Потап признался, что не будет больше занимать место в жюри на этом шоу. Вот только ведущая конкурса ответила, что "никуда его не отпустят, ведь "Голос" без Потапа - это не "Голос"". И на этот раз юная исполнительница решила подхватить творчество состоявшейся легенды эстрады - Софии Ротару, исполнив песню "Чекай". Но оставаясь при этом также нежной и фантастической, как и в предыдущих номерах.

Единственный в конкурсной четверке парень закрывал первый раунд шоу. Андрей Хайят после успешного выступления в полуфинале с песней "Плакала" на этот раз выбрал легендарную группу Вопли Видоплясова. Композиция "Весна" зазвучала с его уст по-особенному, парень не просто зазывал весну, его номер был пропитан символами и призывами проснуться далеко не от зимней спячки. Выступление хоть и было сложновато и немного агрессивное, но зрители высоко оценили старания молодого певца.

После голосования из первого раунда выбыла Виктория Олейник, и во второй части конкурса побороться за звание Голоса страны вместе с тренерами довелось Оксане Мухе, Карине Арсентьевой и Андрею Хайяту. Первыми на совместное выступление вышли Потап и Карина с песней "Shallow". Ученице удалось переманить своего учителя на несвойственный для Потапа стиль исполнения. Номер выдался очень романтичным в духе предыдущих выходов девушки.

По такой же стратегии пошла и Оксана Муха, исполнив с Даном Баланом песню на украинском языке. Ее написал сам тренер, и презентация хита происходила впервые. Поэтому публике удалось поприсутствовать еще и на дебюте авторской композиции. Под аккомпанемент национальных инструментов и на цветущем украинском ковре, паре удалось вызвать море положительных эмоций в зале.

А вот Андрей Хайят и Тина Кароль решили взять публику нежным исполнением народной песни "Ніч яка місячна". И этот номер также не смог оставить поклонников равнодушными, ведь эту композицию знают многие. Ожидания зрителей оправдались - пара смогла вложить душу в свой номер и снова напомнить людям о том, что такое настоящая украинская народная песня.

В третьем раунде согласно голосованию в вокальной битве сошлись Оксана Муха и Карина Арсентьева. Первой выступила Карина, которая уже успела покорить сердца поклонников исполнением песен Уитни Хьюстон. И в завершающем этапе конкурса девушка выбрала композицию своего кумира "I Will Always Love You".

Оксана Муха, оставаясь верной себе и своей любимой исполнительнице, для финального состязания подобрала песню "Де ти тепер" Квиткы Цисык. И этим еще раз подчеркнула талант легендарной певицы и важнейшую роль украинской песни.

Зрители всей Украины настолько соскучились по народной песни и свежем ее исполнении, что в результате голосования поддержали подопечную Дана Балана. В финале шоу "Голос країни-9" победила Оксана Муха. Большинство пользователей стали на сторону победительницы. Но были и те, кто защищал другого участника. Тем не менее, для самой Оксаны, по ее словам, такой успех стал неожиданностью. Ведь ее главная цель участия на проекте - снова сделать украинскую песню популярной. И ей это удалось.