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Феерическое открытие финала "Голосу країни-9": эффектное выступление тренеров (Видео)

Феерическое открытие финала "Голосу країни-9": эффектное выступление тренеров (Видео)
22:37 Вс, 21 Апрель 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Популярные артисты – Монатик, Дан Балан, Потап и Тина Кароль – открыли грандиозное шоу "Голос страны-9". звездные тренеры продемонстрировали эффектную постановку и потрясающий вокал.

В воскресенье, 21 апреля, украинцы узнают имя победителя вокального шоу "Голос страны 9 сезон". И пока участники проекта готовятся к выходу на сцену, звездные тренеры показали совместную постановку.

Тина Кароль, Дан Балан, Монатик и Потап вышли в финале "Голоса страны-9" с легендарной песней Джона Леннона "Come Together". Все звездные тренеры поразили стильными нарядами и своим вокалом. Но, пожалуй, наиболее эффектным было появление на сцене поп-дивы Тины Кароль. Она спустилась к коллегам на 5-метровой конструкции в виде буквы "V". Тина Кароль примерила довольно пикантный образ с ковбойской шляпой с бахромой.

После эффектного выступления звездные судьи заняли свои судейские кресла в ожидании первого выступления финалистов.

 "Голос країни" 9 сезон, 13 выпуск: борьба за место в финале (Видео)

"Суперфинал состоит из трех этапов: после каждого мы будем прощаться с одним певцом. Сначала участники споют сольную песню, которую тщательно готовили целую неделю. Во время второго раунда – они будут петь в дуэте со своим наставником. Третий шаг: решающий – участники снова споют самостоятельно!" – пояснили организаторы шоу.

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Финал, Тина Кароль, Потап, Голос страны, Голос країни, Монатик, Дан Балан, Голос країни 9, Голос страны 9.
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